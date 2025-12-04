Última hora 'LUX TOUR 2026' de Rosalía, en directo: todas las fechas y cuándo salen las entradas
Por fin, Rosalía confirma su nueva gira de conciertos, LUX TOUR 2026, que recorrerá 31 ciudades de todo el mundo entre marzo y septiembre de 2026. Será su espectáculo "más ambicioso hasta la fecha". Sigue toda la información sobre las entradas y fechas en Europa FM.
Rosalía anuncia conciertos en Madrid y Barcelona con la gira 'LUX Tour 2026'
Entradas para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona: cuándo salen a la venta, dónde comprarlas y precios
Cómo comprar entradas en España
Posibles precios
El pasado domingo 16 de noviembre, perfiles no oficiales como @LUXT0UR o @MOTOMAMlTOUR en X (antes Twitter) compartieron los precios aproximados para los conciertos de Rosalía:
- 130,50 € en Grada 1
- 73,50 € en Grada 2
- 96,50 € en Pista
Sin embargo, no son cifras oficiales.
Todo lo que ha dicho Rosalía sobre su gira
Tras el estreno de LUX, Rosalía habló sobre la gira del disco en El País Semanal, donde aseguró que tiene tres libretas "con bocetos e ideas" sobre cómo podrían ser sus nuevos conciertos.
"Habrá que ver si se puede", dijo. "MOTOMAMI era minimalista y esto es maximalista, es como brutalista. Cómo haces que esto funcione en directo, cómo lo haces viable", le preguntó Rosalía al periodista. Si bien la artista no dijo demasiado sobre la gira, aseguró que "un proyecto así podría llevarse a espacios donde mucha gente pueda disfrutarlo".
"Es un proyecto que te invita a interpretarlo en un entorno que no es el habitual. ¿Por qué las catedrales tienen tanta verticalidad?", señaló sobre los posibles escenarios de la gira. "Este es un proyecto que busca esa verticalidad. Eso sí, es complejo. ¿Cómo aseguras que puedas ejecutar la visión?", añadió la artista.
Rosalía también explicó que LUX está pensado como un todo: "Los videoclips, la indumentaria…, pues ahora también la arquitectura". "Esto se halla en el proceso, no después", añadió la cantante.
También confesó que grabar el disco fue todo un reto: "No sé ni cómo lo hemos logrado, hemos hecho malabares para sacar adelante una cosa así. Grabar con la Sinfónica de Londres, dos años de estudio en Los Ángeles… Realmente nos metemos en estos líos por el amor a la música, que si no, ¿de qué?".
Mapa del Movistar Arena de Madrid
Ticketmaster comparte el mapa del recinto "a modo de referencia" del Movistar Arena de Madrid.
Además, hace semanas, Ticketmaster filtró el mapa del Kia Center de Orlando (Florida, Estados Unidos) y desveló que el escenario tendría forma de catedral.
Hay que registrarse para la preventa
A nivel internacional, para acceder a la preventa, hace falta registrarse previamente en la página web oficial de Rosalía. Hay que seleccionar las fechas de los conciertos a los que quieres asistir y rellenar la casilla con tu correo electrónico. Puedes hacerlo en todos los shows que prefieras.
También puedes registrarte directamente en Ticketmaster seleccionando las fechas que quieras. El plazo para rellenar el formulario termina el domingo 7 de diciembre a las 10:00 PT.
Ocho fechas en España: cuatro en Madrid y Barcelona
Rosalía celebrará ocho conciertos en total en España, cuatro en Madrid y otros cuatro en Barcelona.
Cuatro fechas en Madrid
- 30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
- 1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
Cuatro fechas en Barcelona
- 13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
Cómo comprar entradas en España
La preventa de Live Nation y Santander SMusic empieza el martes 9 de diciembre de 2025 a las 10:00, aunque la sala de espera abre a las 09:45. Podrás adquirirlas en este enlace. Antes hay que registrarse aquí.
Venta general
La venta general será el jueves 11 de diciembre de 2025, pero el horario varía en función de cada show. Estarán disponibles en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.
A las 10:00, estarán disponibles las entradas de estas fechas:
- 30 de marzo de 2026 - Movistar Arena, Madrid
- 1 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid
- 13 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- 15 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
Por su parte, a las 11:00 salen las entradas de:
- 3 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid
- 4 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid
- 17 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- 18 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
La sala de espera para la venta general abre 15 minutos antes.
Todas las fechas de la gira de Rosalía
- 16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
- 18 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 20 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
- 25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
- 30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
- 1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
- 27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
- 29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
- 1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena
- 5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
- 4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center
- 8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center
- 11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden
- 13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena
- 16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden
- 20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center
- 23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center
- 27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena
- 29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum
- 3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena
- 6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena
- 16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
- 24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
- 15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG
- 19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey
- 24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico