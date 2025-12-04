Última hora 'LUX TOUR 2026' de Rosalía, en directo: todas las fechas y cuándo salen las entradas

Todo lo que ha dicho Rosalía sobre su gira

Tras el estreno de LUX, Rosalía habló sobre la gira del disco en El País Semanal, donde aseguró que tiene tres libretas "con bocetos e ideas" sobre cómo podrían ser sus nuevos conciertos.

"Habrá que ver si se puede", dijo. "MOTOMAMI era minimalista y esto es maximalista, es como brutalista. Cómo haces que esto funcione en directo, cómo lo haces viable", le preguntó Rosalía al periodista. Si bien la artista no dijo demasiado sobre la gira, aseguró que "un proyecto así podría llevarse a espacios donde mucha gente pueda disfrutarlo".

"Es un proyecto que te invita a interpretarlo en un entorno que no es el habitual. ¿Por qué las catedrales tienen tanta verticalidad?", señaló sobre los posibles escenarios de la gira. "Este es un proyecto que busca esa verticalidad. Eso sí, es complejo. ¿Cómo aseguras que puedas ejecutar la visión?", añadió la artista.

Rosalía también explicó que LUX está pensado como un todo: "Los videoclips, la indumentaria…, pues ahora también la arquitectura". "Esto se halla en el proceso, no después", añadió la cantante.

También confesó que grabar el disco fue todo un reto: "No sé ni cómo lo hemos logrado, hemos hecho malabares para sacar adelante una cosa así. Grabar con la Sinfónica de Londres, dos años de estudio en Los Ángeles… Realmente nos metemos en estos líos por el amor a la música, que si no, ¿de qué?".