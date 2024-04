De 'Fortnight' a 'Clara Bow': Taylor Swift explica el significado de las canciones de su disco 'TTPD'

Taylor Swift se despide de Joe Alwyn en The tortured poets department, el disco que lanzó el pasado viernes. A modo de manual de superación de un duelo amoroso, la de Pensilvania cierra un círculo de más de seis años para pasar página y centrarse en Travis Kelce.

Acostumbrada a dejar easter eggs en sus canciones, sus fans han empezado a sacar las primeras teorías sobre el significado de los singles para descubrir que esconde.

El significado de 'Fortnight'

Igual no tenemos que pensar tanto, ya que ella misma ha explicado en Amazon Music las ideas principales de varias de ellas, como por ejemplo Fortnight, la colaboración con Post Malone, donde revela que habla de "fatalismo: anhelo, añoranza y sueños perdidos".

"Creo que es un álbum muy fatalista porque hay muchas frases muy dramáticas sobre la vida o la muerte. 'Te amo, estás arruinando mi vida'. Estas son cosas muy hiperbólicas y dramáticas que decir. Es ese tipo de álbum", ha detallado la intérprete de August.

El significado de 'Who's Afraid of Little Old Me'

También ha dado las claves de Who's Afraid of Little Old Me, aclarando que la escribió "sola, sentada al piano en uno de esos momentos en los que me sentí amargada por todas las cosas que les hacemos a nuestros artistas como sociedad y como sociedad".

"Hay mucho sobre este concepto particular en TTPD", ha dicho. "¿Qué les hacemos a nuestros escritores, artistas y creativos? Los hacemos pasar por el infierno. Observamos lo que crean y luego lo juzgamos. Nos encanta ver a los artistas sufrir, a menudo hasta el punto de que creo que a veces, como sociedad, provocamos ese dolor y simplemente miramos lo que sucede", ha añadido.

El significado de 'Clara Bow'

La tercera canción a analizar ha sido Clara Bow, que lleva el nombre de la popular actriz de cine mudo: "Es un comentario sobre lo que he visto en la industria en la que he estado a lo largo del tiempo".

"Solía ​​sentarme en sellos discográficos tratando de conseguir un contrato discográfico cuando era una niña pequeña. Y decían, 'ya sabes, nos recuerdas' y luego nombraban a una artista, y luego decían algo despectivo sobre ella, 'pero tú eres esto, eres mucho mejor'. de esta manera o de aquella.' Y así es como enseñamos a las mujeres a verse a sí mismas, como si pudieran ser el nuevo reemplazo de esta mujer que hizo algo grandioso antes que ustedes", ha incidido.

Para Taylor, Clara Bow fue la primera "it girl".

El significado de 'Florida!!!'

Continuamos con Florida!!!, la colaboración con Florence + the Machine, para la que se inspiró en la serie de televisión Dateline. "La gente comete estos crímenes; ¿A dónde se van inmediatamente de la ciudad y se dirigen? Se van a Florida", ha reflexionado.

"Intentan reinventarse, tener una nueva identidad, integrarse. Creo que cuando pasas por una angustia, hay una parte de ti que piensa: 'Quiero un nombre nuevo'. Quiero una nueva vida. No quiero que nadie sepa dónde he estado ni que me conozca en absoluto. Y ese fue el punto de partida. ¿A dónde irías para reinventarte y integrarte? ¡Florida!", ha dejado claro.

El significado de 'My boy only breaks his favorite toys'

La última canción analizada por Taylor Swift ha sido My boy only breaks his favorite toys, que habla sobre "ser el juguete favorito de alguien hasta que te rompe y luego no quiere jugar más contigo".

"Así es como muchos de nosotros estamos en relaciones en las que una persona nos valora mucho al principio y luego, de repente, nos rompen o nos devalúan en su mente. Todavía nos aferramos al 'No, no, no'. Debiste haberlos visto la primera vez que me vieron. Volverán a eso. Volverán a eso'", ha zanjado.

