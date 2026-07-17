Franz Ferdinand protagoniza la inauguración del FIB con gran afluencia nacional

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) levantó este jueves el telón de su trigésima edición con el calor como uno de los grandes protagonistas, Franz Ferdinand como principal reclamo y miles de fibers que comenzaron a llenar el recinto desde primera hora de la tarde hasta alcanzar una afluencia que pareció cumplir la previsión de unos 40.000 asistentes estimada por la organización.

El estreno del festival también volvió a evidenciar el predominio del público nacional, una tendencia consolidada en las últimas ediciones que contrasta con el perfil mayoritariamente extranjero, especialmente británico, que convirtió al FIB en una referencia internacional durante buena parte de su historia. En el año en que celebra su 30 edición, el festival mantiene esa evolución en el perfil de sus asistentes, con los españoles como grupo claramente mayoritario.

Los primeros conciertos comenzaron a las 19:00 horas con la alicantina Mafalda Cardenal sobre el escenario Cutty Sark y con la actuación del grupo valenciano Diversos en el escenario Repsol. Mafalda dejó uno de los primeros momentos destacados del festival al bajar del escenario para interpretar uno de sus temas rodeada de sus seguidores, mientras Diversos fue el encargado de abrir la programación del Repsol.

A medida que avanzó la tarde, el recinto fue ganando ambiente mientras los abanicos se convertían en un elemento imprescindible para combatir las altas temperaturas. Poco a poco fueron llegando más seguidores, que llenaron los distintos escenarios en el arranque de las tres jornadas del festival.

En la inauguración del escenario Heineken, Carlos Ares encontró una gran respuesta del público, que coreó el ya reconocible “lololololo” de Peregrino, uno de los momentos más celebrados de su actuación. La representación nacional continuó con artistas como el murciano Walls, además de Vangoura, Niña Polaca, Julieta, Carlos Bru o Lory Meyers, que mantuvieron el ritmo de una primera jornada marcada por la diversidad de estilos. Walls protagonizó otro de los momentos más fotografiados al bajar del escenario para cantar junto al público, desatando la euforia de los fans que ocupaban las primeras filas.

La actuación más esperada del estreno del FIB llegó alrededor de las 00:15 horas con Franz Ferdinand. La banda escocesa regresó tres años después para reencontrarse con el público de Benicàssim y firmar el concierto más multitudinario de la jornada, con miles de personas concentradas frente al escenario principal.

La música se prolongó hasta bien entrada la madrugada y, a las 2:45 horas, miles de asistentes todavía permanecían en el recinto para disfrutar de Ultraligera, que revolucionó el festival con uno de los cierres de jornada más intensos y mantuvo la energía de los asistentes hasta el final de la noche. La elevada afluencia también se dejó notar en los accesos al municipio, con retenciones en la carretera N-340 durante la llegada de miles de festivaleros.

The Kooks lidera la segunda jornada

Tras una primera jornada marcada por el calor, el regreso de Franz Ferdinand y el protagonismo del público nacional, el FIB afronta este viernes su segunda cita con nombres internacionales como The Kooks, Pendulum Live y Kaiser Chiefs, junto a Sophie Ellis-Bextor y Example.

El cartel también contará con una destacada presencia nacional con las actuaciones de La La Love You, Veintiuno, Marlena y Vera Fauna.