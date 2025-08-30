Dani Fernández, Marlena, Franz Ferdinand... ¡Revive los mejores momentos del Local de Ensayo Europa FM!

Volvemos de vacaciones con ganas de seguir disfrutando de momentos únicos y atesorando experiencias mágicas como las que vivimos en el Local de Ensayo Europa FM.

En enero nos adentramos en esta aventura de la mano de Dani Fernández, que dejó que un grupo selecto de oyentes de Europa FM se colasen en uno de sus ensayos y acabó contándoles cómo planea los setlists de sus giras y regalándoles, entre otras cosas, una versión muy especial de la canción Supersubmarina. ¡Su primera vez en acústico!

Antes de su concierto en febrero en la Sala La Riviera de Madrid, Franz Ferdinand quiso hacer un último ensayo regalándonos una tarde tan especial como imborrable. Todavía estamos haciéndole los coros de Take Me Out a Alex Kapranos... y todavía nos estamos riendo con la historia que nos contó sobre cómo compuso este hit.

Que un artista te cante cómo sonaba al principio uno de sus grandes éxitos no pasa todos los días. Es lo que hizo Álvaro de Luna cuando se vino al Local de Ensayo Europa FM y nos enseñó la primera versión de Todo contigo o lo que vivimos durante la visita de Antonio Orozco, que nos hizo acabar cantando la nana de la que nació su éxito Te juro que no hay un segundo que no piense en ti.

Marlena nos regaló risas y canciones que Ana y Carol fueron improvisando a petición de los oyentes que ganaron el concurso organizado para entrar en el local, donde Mikel Izal jugó a destrozar sus temas y enseñar cómo fue adaptando las canciones de Izal con su nueva etapa en solitario, cuyo fin de gira con Europa FM como radio oficial se cierra el 28 de febrero en el Movistar Arena de Madrid.

Momentos únicos que seguimos reviviendo mientras esperamos a que vuelva a abrir sus puertas el Local de Ensayo Europa FM. ¡Qué ganas de vivir experiencias nuevas!