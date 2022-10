Las frases más inspiradoras de siete canciones que apoyan la lucha contra el cáncer de mama

Por empatía, porque lo han vivido de cerca o lo han padecido, por solidaridad… Son muchos los artistas que a través de sus canciones han querido mostrar su apoyo e insuflar ánimo a las mujeres que hacen frente al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

Son temas cuyas letras derrochan sensibilidad y optimismo para hacer más llevadera la enfermedad. A continuación, algunas de las frases más inspiradoras de siete canciones que se han convertido en himnos contra esta enfermedad.

'Yo contra ti', de Daddy Yankee

El reguetonero puertorriqueño compuso esta canción como himno de una campaña para una ONG que lucha contra el cáncer de mama. Acompañado por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, esta canción fue “un grito de guerra inspirado en la vida real”, dijo Daddy Yankee en sus redes sociales.

“Yo no tiro la toalla, que uno de los dos se vaya / No hay tregua pa'l enemigo en el campo de batalla / Puedes tocar mi cuerpo, mi alma es intocable, / aunque desgarres mi carne, mi fe es inquebrantable”.

'Fix You', de Coldplay

Este tema de la banda británica no nació unido a esta enfermedad, pero su título, Recomponerte, y su letra han convertido la canción en uno de los himnos de la lucha contra el cáncer de mama.

“Lights will guide you home / And ignite your bones / And I will try to fix you”.

(Las luces te guiarán a casa / y despertarán tus huesos / E intentaré recomponerte).

'No More Rain', de Kylie Minogue

La cantante australiana Kylie Minogue escribió varias canciones mientras se recuperaba del cáncer de mama que le diagnosticaron en 2005. Esta en concreto la compuso en “un momento en el que estaba tratando de ser positiva y encontrar una salida de la oscuridad".

“Got a second hand chance, gonna do it again / Got rainbow colours and no more rain / No more rain, no more rain ”.

(Tengo una segunda oportunidad, voy a hacerlo de nuevo / Tengo los colores del arcoiris y no más lluvia / No más lluvia, no más lluvia)

'Vivir', de Rozalén y Estopa

El dúo catalán y la cantautora de Albacete convirtieron esta canción en un himno de lucha y solidaridad. “Quería hacer algo positivo pero real... Algo que diera fuerzas, que subiera el ánimo, pero sin dejar de hablar de lo duro, del bicho, de la enfermedad”, explicó Rozalén sobre esta especial canción.

“Y si miro a todo como un niño / los colores son intensos / Yo saldré de aquí si lo creó así / Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz”.

'Resurrection', de Anastacia

Dos diagnósticos de cáncer de mama que acabaron con una doble mastectomía marcaron la vida y la carrera de la cantante. En 2014, recuperada de la enfermedad, lanzó el disco Resurrection, toda una declaración de intenciones.

“And I never been this strong / Cause there's a new sun rising / From a lost horizon / and the heat that its brings / Melts away all the things”.

(Y nunca he sido tan fuerte / Porque hay un nuevo sol saliendo /De un horizonte perdido / y el calor que trae / derrite todas las cosas)

'El mejor momento', de Pablo López

El músico malagueño Pablo López cedió los derechos de autor de esta canción a la Asociación Española contra el Cáncer para continuar impulsando la investigación del cáncer de mama.

“Es el momento de salir y respirar / Es el momento de cantarle a todo lo que ves / Es el momento de saltar para caer de pie”.

'Mujer de las mil batallas', de Manuel Carrasco

El artista sevillano encontró la inspiración para componer esta canción en ocho mujeres que habían superado la enfermedad. Publicada en 2012, este tema se ha convertido en un himno para las mujeres que se enfrentan a este diagnóstico.

“Un pasito más, que sí se puede / Uno y otro más, mujer valiente / Lo que diga está de más, ya sé que quieres gritar”.