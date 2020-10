Día Mundial Contra el Cáncer de Mama: 15 poderosas canciones para apoyar esta dura lucha

Por iniciativa de la OMS (la Organización Mundial de la Salud), el 19 de octubre se celebra el Día Contra el Cáncer de Mama con el objetivo de promover los controles y diagnósticos para concienciar de la importancia de la detección temprana de este tipo de cáncer. Una dura lucha a la que muchos artistas han apoyado a través de canciones solidarias, mientras que otras se convertían en auténticos himnos como el 'Fix You ' de Coldplay, que nos habla de la importancia del duelo como parte del proceso de volver a componernos tras un duro golpe o una pérdida. Con frases como:

When you try your best, but you don’t succeed

(Cuando haces tu mejor esfuerzo, pero no tienes éxito)

When you get what you want, but not what you need

(Cuando obtienes lo que quieres, pero no lo que necesitas)

When you feel so tired, but you can’t sleep

(Cuando te sientes tan cansado, pero no puedes dormir)

And the tears come streaming down your face

(Y las lágrimas corren por tu rostro)

When you lose something you can’t replace

(Cuando pierdes algo que no puedes reemplazar)

.

También nos encontramos auténticos homenajes a las luchadoras que se han enfrentado al cáncer de mama, y han demostrado su fuerza y su entereza, como nos recuerda Manuel Carrasco en 'Mujer De Las Mil Batallas', Daddy Yankee en 'Yo Contra Ti' o Marta Sanchez en 'Profundo Valor'.

👉 Cáncer de mama: 8 síntomas que debes conocer

Pero también canciones poderosas que nos ayudan a mirar adelante, ver el 'Color esperanza' de Diego Torres, y sentirnos más fuertes tras atravesar esta dura prueba física y de superación personal, como nos anima Beyoncé con su 'Grown Woman', Katy Perry en 'Roar' o Imagine Dragons recordándonos que ahora más que nunca estamos 'On Top of the World':

'Cause I'm on top of the world

(Porque estoy en la cima del mundo)

I’m on top of the world,

(Estoy en la cima del mundo)

Waiting on this for a while now

(Llevo tiempo esperando esto)

I’ve been waiting to smile,

(He estado esperando para sonreír)

.

Y por supuesto, gritos a la vida, a la lucha sin fin, como canta Pink en 'I'm Not Dead' o Gloria Gaynor en su clásico 'I Will Survive':

Did you think I’d crumble?

(¿Pensaste que me derrumbaría?)

Did you think I’d lay down and die?

(¿Pensaste que me tumbaría y moriría?)

Oh, no, not I

(Oh, no, yo no)

I will survive

(Sobreviviré)

Oh, as long as I know how to love I know I’ll stay alive

(Oh, mientras sepa amar, sé que seguiré viva)

I’ve got all my life to live

(Tengo toda mi vida para vivir)

I’ve got all my life to give

(Tengo todo mi amor para dar)

And I’ll survive

(Y sobreviviré)

I will survive

(Sobreviviré)

.

Repasamos 15 canciones poderosas para el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama: