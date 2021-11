¿Qué fue de Jim Hutton, la última pareja de Freddie Mercury?

Freddie Mercury pasó sus últimos seis años junto a Jim Hutton . Este peluquero irlandés se convirtió en su casi marido en 1986, dos años después de conocerse en un pub de Londres. Entonces el matrimonio homosexual no estaba legalizado, pero ellos se consideraban una pareja formal. Lo curioso es que el vocalista de Queen no le benefició demasiado en su herencia.

Freddie Mercury pasó sus últimos días junto a su novio, el peluquero irlandés Jim Hutton. Él fue quien estuvo con el vocalista de Queen en el dormitorio de su casa de Garden Lodge, donde murió el 24 de noviembre de 1991 a causa de las consecuencias del sida que le fue diagnosticado en 1987.

Aquel año, cuando Freddie Mercury descubrió su enfermedad, quiso terminar la relación con Hutton, pero este no quiso ni oír hablar del tema. "Te quiero, Freddie. No voy a ir a ningún sitio", le contestó. Y así fue.

Juntos vivieron en Garden Lodge, la residencia ubicada en el área de Kensington (Londres) que fue el escenario de las últimas fotos de Mercury. Las hizo Hutton, en la primavera de 1991, meses antes del fallecimiento. Mercury aparece en ellas mucho más delgado, sin bigote y con una camisa hawaina de flores que le queda especialmente holgada. Lo acompaña su gato Oscar, uno de los cinco que vivían con la pareja.

La herencia que Mercury dejó a Hutton

Al morir Mercury, Hutton tuvo que dejar la casa. El cantante dejó escrito en su testamento que la mitad de su fortuna y la residencia de Garden Lodge serían para Mary Austin, quien fue su pareja entre 1970 y 1976. Se separaron cuando Mercury le dijo que era homosexual pero siempre les unió una gran relación. La canción de Queen Love of My Life está escrita para ella.

A Hutton le dejó alrededor de 500.000 libras y un terreno en Irlanda, de donde era procedente, y el peluquero donde construyó una casa en la que se instaló tras morir Freddie. Jim se vio obligado a abandonar la casa de Garden Lodge casi inmediatamente después de perder a su pareja, lo que llevó a tensar la relación entre Mary Austin y Jim Hutton.

Los primeros meses sin Mercury los pasó en The Mews, una casa frente a Garden Lodge que tuvo que dejar el 1 de marzo de 1992. Después se mudó al hogar que construyó en Irlanda con el dinero del artista y allí vivió hasta su muerte. Jim Hutton falleció el 1 de enero de 2010 a causa de un cáncer de pulmón. Tenía 61 años.

"Tengo que comunicaros con gran tristeza que el querido Jim Hutton ha muerto. Murió en su casa de Irlanda. Era un hombre encantador y divertido al que Freddie quiso mucho, así que esperemos que haya otra vida más allá y que él y Freddie se hayan reunido. ¡Sería una fiesta increíble! Mis pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en paz, mi amigo", escribió Jacky Gunn, la presidenta del Club Internacional de Fans de Queen.

Jim Hutton y el diagnóstico de VIH

Igual que Freddy Mercury, Jim Hutton también fue diagnosticado de VIH. En 1990 se le detectó la enfermedad pero no quiso contárselo a su pareja hasta finales de 1991, poco antes de su fallecimiento. Al contrario que Mercury, Hutton sí pudo recibir tratamiento que le permitió convivir con su enfermedad. Los cuatro años de diferencia entre un diagnóstico y otro fueron determinantes.

"Si hubiese contraído la enfermedad solo un poco después, Freddie todavía estaría con nosotros, estoy seguro", decía en 2018 Brian May, guitarrita de Queen, sobre la pérdida de su compañero.

Los 18 años de Jim Hutton sin Freddie Mercury

En los 18 años que vivió sin Freddie, Jim Hutton decidió aliviar su pena escribiendo un libro sobre su relación. Mercury y yo fue publicado en 1994. "Decidí escribirlo para mi propio beneficio, por una razón psicológica, para de alguna forma aliviar el dolor de que perdí a Freddie"", explicó en su primera entrevista en televisión.

"Una vez le pregunté por qué de todas las personas del mundo que podía haber tenido me había elegido a mí para pasar los últimos momentos de su vida. Me miro y me dijo: 'Luchaste por mí, me ganaste'. Freddie fue el mayor amor de mi vida y sé que nunca volveré a amar así", reveló en el libro.

Cuánto tiempo estuvieron juntos Freddie Mercury y Jim Hutton

Jim Hutton despidió a Freddie Mercury tras seis años juntos. La pareja empezó su relación en 1986, aunque en realidad se habían conocido dos antes en un bar de Londres.

Hutton, de nacionalidad irlandesa y de profesión peluquero, estaba aquella noche con su novio en el bar. "John Alexander, mi novio por aquel entonces, fue al cuarto de baño y un tipo aprovechó para coquetear conmigo. Yo tenía 34 años y él, un poco más. Estaba vestido informalmente con jeans y un chaleco blanco y, como yo, llevaba bigote. Era delgado y no el tipo de hombre que yo encontraba atractivo. Prefería los hombres más grandes y toscos. 'Te invito a tomar una copa', me dijo. Yo tenía mi cerveza casi llena y contesté: 'No, gracias'. Después me preguntó qué estaba haciendo esa noche. 'Sería mejor que se lo preguntaras a mi novio', le dije”, escribió Hutton sobre la noche en que se conocieron en Mercury y yo.

El libro 'Mercury y yo' de Jim Hutton // Ediciones de la Flor

Al volver su novio del baño le contó que un chico había querido ligar con él. "Le señalé quién había sido y me dijo: '¡Ese es Freddie Mercury!'. Algo que para mí no significó nada porque nunca estuve a la última en música y no había oído hablar de Queen. John, por su parte, se sintió halagado por el hecho de que un cantante famoso se hubiera interesado en su chico", apunta en el libro.

La casualidad hizo que seis meses después coincidiesen en un restaurante y dos años más tarde volviesen a verse en un club de Londres. En 1986 Hutton estaba soltero y aceptó la proposición del artista para tomar una copa.

Así fue cómo empezó todo y ese mismo 1986 decidieron casarse informalmente —la única manera posible para la época— y se fueron de luna de miel a Japón. Siempre llevaron anillos para simbolizar su unión.

Hoy habrían sido un matrimonio oficial, pero entonces Freddie Mercury ni siquiera hablaba públicamente de su homosexualidad. De hecho, si lo hizo alguna vez, fue en forma de canción. Bohemian Rhapsody fue la forma de decirle a su familia que era gay. Así lo recoge Lesley-Ann Jones, autora de la biografía de Freddie Mercury, y así lo defendió el propio Jim Hutton, aunque Mercury nunca lo confirmó.

La letra de la canción, en todo caso, es bastante reveladora: "Mamá, acabo de matar a un hombre. Le he puesto una pistola en la cabeza, he apretado el gatillo y ahora está muerto".