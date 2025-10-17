Gabriel de la Rosa, de Shinova, se une a Carmesí en 'Modo no molestar': un tema para cicatrizar el desamor | YouTube Carmesí

Cuando dos grandes voces se unen, el resultado es redondo. Modo no molestar cumple a la perfección esta premisa. El nuevo single de Carmesí viene de la mano de un colaborador de lujo: Gabriel de la Rosa, de la banda Shinova. Una producción pilotada por Guille Mostaza y Carmen Molina que combina el indie explosivo con un espíritu pop alternativo llena de guitarras eléctricas.

La historia detrás de Modo no molestar

Este single, que se constituye como el tercer lanzamiento del nuevo disco de Carmesí Tiro al plato que llegará en noviembre, narra una historia de la ruptura de una relación que no avanza y que no se atreve a ir más allá, quedando atrapados en la rutina. La canción marca la distancia con ese alguien que sigue anclado en el pasado.

"Si te olvidas de mí, también olvidarás que fuimos incapaces de atrevernos a saltar, que por eso me fui corriendo y hace un tiempo ya que tengo tus recuerdos en modo no molestar" expresa este tema.

El universo visual de esta canción se presenta con un lyric video sencillo a la par que efectista. Una imagen fija en el que se plasma una foto fija de una habitación teñida de rojo, donde aparecen dos televisiones con imágenes sucesivas en blanco y negro que siguen su curso. Tal vez ese detalle sea el punto de conexión entre los recuerdos de esa relación que no pudo prosperar y intento de avance por superar la ruptura.

¿Quién es Carmesí?

Carmesí se corresponde con el proyecto de Carmen Molina. La cantante, compositora y música se inclina más por un sonido indie pop y alternativo. La artista murciana ha ido desarrollando su carrera single tras single, siendo su Deshielo su primer y único álbum hasta la fecha. En 2022 lanzó su EP Refugio con cuatro títulos con los que marca su sonido.

Actualmente, se encuentra preparando su segundo LP, un álbum de canciones de pop alternativo que llegará en noviembre de este año.

Shinova, a las puertas de su Fin de Gira en el Movistar Arena

Después de lanzar su disco El presente en 2024 y varios singles y colaboraciones, entre ellas, Los días que vendrán junto a Nina de Juan o Sería mejor callarse junto a Café Quijano, la banda vizcaína pondrá punto y final a sus directos este año en el Movistar Arena de Madrid.

Fecha de Shinova sobre el escenario

24 de octubre - Burgos - Sala Anfé 56

15 de noviembre - Atarrabia-Iruña - Totem Aretoa

28 de noviembre 2025 - Santiago de Compostela - Sala Capitol

29 de noviembre - Valladolid - Intro Music Festival

27 de diciembre - Madrid - Movistar Arena

Si quieres más información, puedes visitar la web oficial de Shinova.