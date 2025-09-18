Shinova y Nina de Juan (Morgan) hacen todavía más grande 'Los días que vendrán'

En la recta final de este año tan intenso, Shinova ha anunciado el lanzamiento de El Presente... y los días que vendrá, una reedición de su exitoso disco El presente en el que dan otra vida a sus canciones junto a artistas amigos.

El anuncio de este nuevo proyecto, que saldrá a la venta el 31 de octubre, llega acompañado de la nueva versión de Los días que vendrán, en la que la voz de Gabriel de la Rosa se une a la de Nina de Juan, vocalista de Morgan.

"Los días que vendrán siempre fue muy especial para nosotros, pero con Nina se transforma en algo todavía más grande. Cuando ella canta, se para el mundo", apunta el cantante sobre este tema que emprende un nuevo vuelo y adquiere ahora una emoción distinta.

Todas las canciones de El Presente adquieren una nueva dimensión en El Presente… y los días que vendrán gracias a la colaboración de amigos y compañeros de viaje como Nina, Tanxugueiras (Movemento), En Tol Sarmiento (Abendua), Rafa Val (Si no es contigo), Iván Ferreiro (Gato azul) y No Te Va Gustar (Nuestra Postal), quienes se han unido sin dudarlo a este nuevo proyecto.

Voces y universos distintos que suman frescura y nuevas miradas a las canciones que podremos disfrutar a lo grande en el último concierto de la gira El Presente, que culminará el 27 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid con Europa FM como radio oficial.