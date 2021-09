Google le rinde homenaje a Avicii, que hoy hubiera cumplido hoy 32 años

Avicii, su nombre real era Tim Berglin, hubiera cumplido hoy 32 años y es por eso que Google ha decidido rendirle homenaje en su página de inicio. El dj sueco empezó su carrera a los 16 años y, desde ese momento, su escalada fue meteórica. A los 20 era una estrella mundial y ya nada le detuvo.

El artista de la electrónica padecía problemas de salud mental, además de sus reconocida adicción al alcohol. En 2016, Avicii abandonó los escenarios y dos años después falleció un 20 de abril. Después de su muerte, sus padres crearon la Fundación Tim Bergling, para ayudar a los más jóvenes y concienciar sobre la importancia de la salud mental. El Ericsson Globe de Estocolmo, que pasará a llamarse Avicii Arena en honor al dj sueco, también será usado como sede para la fundación.

¿Qué era Doodle?

Google homenajea diferentes momentos, fechas y personajes célebres relacionados con el mundo de la ciencia, la música y la cultura, en general, decorando de manera particular las letras de su logo. Algunos de los más recordados son los que se hicieron para recordar el nacimiento de Charles Chaplin o para conmemorar al videojuego Pac-Man.

El documental de Avicii

En 2017, se estrenó el documental más íntimo del músico sueco, una oportunidad para conocer mejor al artista detrás de las fiestas y la música electrónica. Otros artistas como David Guetta, Wyclef Jean y Nile Rodgers se dejan ver por el documental, aportando su testimonio para comprender mejor la historia del dj.

Además de alcanzar la fama mundial con temas como The Days o Wake me Up, Avicii tuvo el honor de pinchar con artistas como Madonna o Coldplay. Fue en 2012, que Avicci y Madonna bailaron al ritmo de Girl Gone Wild.