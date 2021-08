Del descubrimiento de la masturbación a las actrices que suenan para ser Madonna: lo que se sabe del biopic de la cantante

La película sobre la vida de Jim Morrison fue escrita por Oliver Stone y Randall Jahnson, La de Freddy Mercury la tecleó Anhony McCarten para Bohemian Rhapsody pero ¿qué ocurre con la de Madonna? La de la Ambición Rubia corre de su cuenta.

La cantante, que esta misma semana celebró su 63º cumpleaños rodeada de sus seis hijos, se puso hace un año a los mandos de su biopic, del que cada vez tenemos más datos. Recientemente escuchamos a la artista leer parte del guion en un vídeo de Instagram.

Madonna cuenta su historia sin intermediarios, porque ¿quién mejor que ella misma para hablar de quién es esa chica?

Madonna // Youtube

"Mi visión y mi voz son esenciales para contar la montaña rusa que ha sido mi vida", dijo en septiembre de 2020 cuando confirmó que sería la guionista y directora del filme.

En este año se ha centrado en el proceso de escritura de su biografía, de la que cada vez hay más datos. Esto es lo que se sabe, por ahora, de la cinta.

1. Madonna es la directora y coguionista. Firma el guion junto a Diablo Cody, guionista de Juno.

2. Detrás de este trabajo está Universal Pictures.

3. La película se centra en su llegada a Nueva York en los años 80. Fue la época de eclosión de la cantante, cuando se rodeó de otras figuras de la cultura pop como Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat y Martin Burgoyne.

4. Inicialmente se presentó como una retrospectiva a su carrera, pero será también se mostrarán momentos clave que le han marcado como mujer.

Descubrí la masturbación cuando tenía 19

5. Uno de esos momentos es el día en que Madonna descubrió la masturbación. Fue cuando tenía 19 años. "Una bailarina me lo presentó. Me dijo, ¿tienes un novio? Yo la miré como si me hablara en árabe. ‘No te culpo, la masturbación es mucho más disfrutable, me dijo’. El concepto de masturbación ni siquiera se me había ocurrido", explicó en un vídeo que publicó recientemente en Instagram leyendo una parte del guion.

6. El argumento se puede resumir con tres conceptos: música, primeros viajes y despertar sexual.

7. Todavía no tiene protagonista pero se barajan nombres. El pasado enero se pusieron dos sobre la mesa: Florence Pugh (actriz de Mujercitas) y Julia Garner (Ozark). También se ha hablado de la actriz Lil Anne (Por 13 razones), quien ha mostrado en varias ocasiones su deseo de convertirse en la Ambición Rubia. La última vez ha sido esta semana al felicitarla de esta manera por su 63 cumpleaños. De momento son todo conjeturas.

8. La que sí está confirmada como parte del equipo es la actriz Erin Wilson, aunque no se sabe qué papel jugará. Lo anunció en esta publicación de Instagram.

9. El biopic no tiene título conocido todavía, pero el hashtag que acompaña esta publicación (#whosthatgirl) hace sospechar que pueda ser algo así como Quién es esa chica. El tiempo lo acabará revelando.