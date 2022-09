Los grandes momentos del concierto homenaje a Taylor Hawkins, batería de Foo Fighters

Hace cinco meses que Taylor Hawkins, batería de los Foo Fighters, falleció en un hotel de Botogá. Desde entonces, la banda no ha actuado en directo hasta que el pasado sábado que se reunieron con multitud de artistas para realizar un concierto en homenaje a su difunto amigo y compañero.

La cita musical, celebrada en el Wembley Stadium de Londres, trajo consigo muchos momentos emotivos y otros muchos que pasarán a la historia de la música. Hacemos un resumen de lo más destacado de esas seis horas y 50 canciones de homenaje.

Dave Grohl lloró con 'Times like this'

Dave Grohl, guitarrista y cantante de Foo Fighters, consideraba a Taylor Hawkins uno de sus mejores amigos. En una entrevista llegó a decir que eran "como hermanos". Por ello, es normal que llegado el momento de actuar no pudiera contener las lágrimas.

La primera intervención de Foo Fighters fue el tema Times like this. Era la primera vez que Grohl interpretaba este tema sin Hawkins por lo que en un momento rompió a llorar. El artista enmudeció pero el público cubrió su silencio con una sonora ovación que hizo que tras unos segundos se recuperara y consiguiera continuar con la canción.

El hijo de Taylor Hawkins tocó la batería

Otro de los momentos más emocionantes de la velada sucedió cuando Foo Fighters tocó el tema My hero donde tuvieron como invitado especia al hijo de Taylor Hawkins, Oliver Shane.

El joven de 16 años se puso a los mandos de la batería, el mismo instrumento que tocaba su padre, demostrando que ha heredado parte de su talento.

James Gang se unió para la ocasión

Uno de los momentos más especiales del concierto fue la intervención de James Gang, uno de los grupos favoritos de Taylor Hawkins.

Dave Grohl fue el encargado de presentar a la formación y además expresó que se reunía exclusivamente para la ocasión después de muchos años sin dar ningún concierto. En concreto llevaban 16 años sin subirse a un escenario.

James Gang tocó los temas Walk Away, The Bomber: Closet Queen / Bolero / Cast Your Fate to the Wind y Funk 49.

Paul McCartney cantó por primera vez 'Oh Darling!' de Los Beatles

“Dios bendiga a Taylor, Chrissie y yo vamos a hacer una canción aquí que no he hecho desde que la grabé hace 100 años, nunca la había hecho a dúo, pero la haremos por primera vez para ti”, dijo McCartney al subirse al escenario y presentar a su compañera Chrissie Hynde, vocalista de The Pretenders. Historia de la música.

Mucho rock sesentero y clásico

Taylor Hawkins era un reconocido, sobre todo el de los años sesenta, por ello en eldel concierto primaron muchos grupos que interpretaron temas de este estilo.

Entre las actuaciones destacadas de la velada se encontró la canción Back in Black que reunió en el escenario a Lars Ulrich de Metallica con Brian Johnson de Ac/Dc y Justin Hawkins de The Darkness. Estos artistas fueron acompañados por Foo Fighters.

Otro momento destacable del concierto fue cuando Wolfgang Van Halen interpretó On Fire y Hot for a teacher, dos temas clásicos del extinto grupo Van Halen del que Taylor Hawkins era muy fan y al que Wolfgang perteneció en su última etapa.

Geddy Lee y Alex Lifeson también interpretaron temas clásicos de su banda Rush.

Otra de las grandes bandas de rock clásico que estuvo representada fue Queen. Brian May y Roger Taylor se unieron a Foo Fighters para armar un mash-up de las canciones más reconocidas de la banda inglesa. Además, la intervención contó con la presencia de Sam Ryder, artista que quedó en el segundo puesto en la última edición de Eurovisión.

El posible reemplazo de Taylor Hawkins

El concierto celebrado en Londres ha reabierto la discusión entre los fans acerca de quién reemplazará a Taylor Hawkins como batería de Foo Fighters.

Una de las opciones es el propio Dave Grohl, que demostró en distintos momentos del homenaje que maneja perfectamente. Lo hizo cuando sonó el tema Grace en el que actuó con su hija Violet Grohl y cuando Liam Gallagher se subió al escenario para interpreta la canción de Oasis Live forever. Lo malo de esta posibilidad es que la banda tendría que buscar otro vocalista.

Foo Fighters tocó con diferentes baterías durante el concierto y hubo dos claros favoritos para los fans: Travis Barker y Rufus Tiger Taylor.

Travis Barker, uno de los baterías más grandes del mundo, además recaudó millones de dólares junto con Post Malone versionando canciones de Nirvana en un concierto benéfico. Foo Fighters interpretó junto a Barker las canciones The pretender y Monkey Wrech.

Por su parte, los fans destacaron el parecido el parecido de Rufus Tiger Taylor con el fallecido baterista. Este interpretó con Foo Fighters los temas These Days y Best of you.

El concierto terminó con 'Everlong'

Everlong es una de las primeras canciones de la banda, pero en el concierto tuvo un significado muy especial. Este tema fue interpretado en acústico y cerró el concierto, pero lo más importante es el título que significa 'eterno', un mensaje claro al antiguo batería.

Concierto destinado a la caridad

Hay programado otro concierto homenaje a Taylor Hawkins en Los Ángeles para el 27 de septiembre. Los beneficios de ambos conciertos serán destinados a la caridad.

Todos los fondos obtenidos con las ventas de entradas y el merchandising obtenido en los diferentes shows será destinado a las dos plataformas de beneficencia que la familia del propio Taylor Hawkins eligió: Music Support y MusiCares.

La ausencia de la canción 'On the mend'

A muchos ha sorprendido que On the mend no formara parte del setlist del concierto cuando este tema fue escrito por Dave Grohl para Taylor Hawkins. El vocalista contó en 2011 que compuso esa canción cuando Taylor Hawkins estuvo en coma por una sobredosis en el 2001.

Su estribillo dice así: Estoy aquí Y estoy recuperándome Estoy aquí Y estoy recuperándome, mi amigo