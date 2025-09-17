Griso presenta su nuevo single 'No demano més'

Desde el lanzamiento de Lunático, el primer álbum de estudio en solitario de Griso, el artista catalán no ha dejado de cosechar éxitos. Un auge que ha decidido acompañar con el lanzamiento de No demano més, un single en el que, acompañado de su guitarra, rinde homenaje a sus raíces mediterráneas.

Una canción que transporta a quien la escucha a un pequeño pueblo de la Costa Brava, disfrutando de la tranquilidad y buen ambiente propia de esta zona del litoral catalán. "Todos tenemos un rincón de paz, alejado del ruido del mundo, donde ser feliz cuesta muy poco", explica el cantante, que ha publicado en sus redes sociales un extracto en formato acústico con el mensaje: "No vull marxar!".

Tal y como se escucha, No demano més recupera los orígenes y memoria, conectando con ese lugar que resulta un refugio emocional de cualquier persona.

Además, los fans de Griso están de enhorabuena porque, además de este nuevo single, el artista ha anunciado una nueva gira que empezará el próximo 3 de octubre en Madrid, con la que presentará en directo No demano més, así como otros temas nuevos que lanzará próximamente.