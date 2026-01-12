'Golden' de 'Las guerreras del K-Pop' gana a Mejor Canción Original de los Globos de Oro frente a Miley Cyrus

Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami se alzan con el Globo de Oro a Mejor Canción Original por 'Golden', de 'Las geuerreras del K-Pop'. | GETTY

Los Globos de Oro 2026 han hecho brillar a películas como Una batalla tras otra y a series como Adolescencia, pero entre ellos también ha destacado la galardonada como Mejor Canción Original.

Este año competían en esta categoría Raphael Saadiq con I Lied to You de Sinners; Miley Cyrus con Dream as One para Avatar: fuego y ceniza; Stephen Schwartz con The Girl in the Bubble y No place like home, interpretada por Ariana Grande y Cynthia Erivo respectivamente en Wicked: for Wood; Golden de Las guerreras K-pop y la canción para Train Dreams de Nick Crave y Bryce Dessner.

Y se ha alzado finalmente con el galardón Golden, que lleva meses en lo más alto de las listas musicales. Finalmente Cyrus no fue galardonada, pese a partir como una de las favoritas. Y en su lugar se llevó el premio la canción que pone banda sonora a la serie de animación del momento. Se trata de un tema interpretado por Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami que se ha convertido en un éxito global.

"De pequeña siempre soñé con convertirme en un 'idol' del K-Pop, pero fui rechazada por no ser 'lo suficientemente buena', y después de todos estos años puedo estar aquí como cantante y compositora, gracias", expresó Ejae al recoger el premio, muy emocionada.