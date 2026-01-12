Precios de las entradas del concierto de Bruno Mars en el Metropolitano de Madrid

Bruno Marsllegará a España este verano después de ocho años sin subirse al escenario en nuestro país. Ahora lo hará con la gira The Romantic Tour, la que acompaña a su cuarto álbum de estudio.

Sus fans españoles tienen así una cita con el 'Rey de los Hits' el 10 de julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Y tanto desde la preventa del 14 de enero como desde la venta general del 15 de enero los interesados se pueden hacer con las entradas.

Hasta ahora el precio de las entradas para ver a Bruno Mars en Madrid era todo un misterio, pero ahora la página Ticket Helper habría convertido lo que cuesta cada tipo de ticket para ver en directo al intérprete de I just might.

Posibles precios para ver a Bruno Mars en Madrid

Entrada Pista Gold Circle:164.50 euros

Entrada General Pista:141.50 euros

Asiento Reservado:

- PL1 - Grada: 198.50 euros

- PL2 - Grada: 153.00 euros

- PL3 - Grada: 107.50 euros

- PL4 - Grada: 96.50 euros

- PL5 - Grada: 79.50 euros

Asiento Reservado junto Pasillo:

- PL1 - Grada: 215.50 EUR

- PL2 - Grada: 170.00 EUR

- PL3 - Grada: 124.50 EUR

- PL4 - Grada: 113.50 EUR

- PL5 - Grada: 96.50 EUR

Esta información ha sido dada por Ticket Helper, una empresa especializada en cuestiones de venta y gestión de tickets para eventos. Sin embargo, hasta que la ticketera oficial del concierto, Ticketmaster, no proporcione el listado de precios, no se trata de información oficial, aunque se puede considerar una estimación.