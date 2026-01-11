Preventa de entradas de Bruno Mars en Madrid: cómo funciona, fechas y registro

Tras ocho años de espera desde su última visita a España con la gira 24K Magic World Tour, Bruno Mars vuelve a nuestro país con su gira The Romantic Tour, donde cantará los temas de su cuarto y nuevo disco y algunos de sus mayores éxitos. Por el momento, tan solo hemos podido escuchar su tema I Just Might, que apunta a convertirse en todo un éxito.

Sin embargo, las ganas por ver al hawaiano en directo están ya por las nubes, y no es para menos, pues tan solo hay una fecha en España. Y es que en Europa ha anunciado solamente nueve conciertos, programados en seis ciudades diferentes (París, Londres, Berlín, Madrid, Ámsterdam y Milán).

Al haber tan pocas oportunidades en nuestro país y los que le rodean, habrá que estar atento para coger las entradas a la hora, pero, no solo eso, sino que es mejor acceder a la preventa para hacerte con tu asiento cuanto antes.

Por eso mismo, desde Europa FM, te contamos cómo puedes acceder a la preventa de entradas para el concierto de Bruno Mars en Madrid.

Cómo acceder a la preventa

Antes de la venta general del jueves 15 de enero, tienes oportunidad de acceder a la preventa con antelación, concretamente, este miércoles 14 de enero a las 12:00 horas. Para ello, hay dos formas de hacerlo:

Preventa a través de Ticketmaster

Para tener acceso a esta preventa de entradas, tienes que apuntarte desde la web de Ticketmaster antes del lunes 12 de enero a las 19:00.

El proceso es muy sencillo, solo tienes que seleccionar los conciertos para los que quieres tener acceso en la preventa, darle al botón "Regístrate" y después crear una cuenta en Ticketmaster y confirmar tu correo electrónico y teléfono.

Una vez hecho todo este proceso, podrás hacer un cambio en los destinos seleccionados cuando quieras.

Preventa a través de la web de Bruno Mars

Por otro lado, existe la posibilidad de acceder a la preventa a través de la página web oficial de Bruno Mars. Desde ella, se te redireccionará a la página oficial para la preventa en función de la ciudad que elijas.

Recomendaciones para comprar las entradas

Según detalla Ticketmaster, las entradas para Bruno Mars solo se pueden adquirir en puntos de venta oficiales como la propia tiquetera.

Además, apunta otras recomendaciones para acceder más fácilmente a la compra:

Entrar en la sala de espera 30 minutos antes de que empiece la venta .

. Usar un solo navegador , pestaña o dispositivo, ya que varios pueden causar errores.

, pestaña o dispositivo, ya que varios pueden causar errores. No despistarse hasta que empiece la venta, momento en que podrás ver tu posición en la cola.

Los precios de las entradas para ver a Bruno Mars

Por ahora, solo se sabe que el precio más bajo es de 70 €, según señala la web del Estadio Metropolitano.

Lo único que desvela Liv eNation sobre la venta es que los menores de 16 años deberán acceder acompañados al recinto y que solo serán válidas las entradas directamente descargadas a través de app/web en tu móvil. No servirán entradas en formato PDF, papel o capturas de pantalla y/o imagen.