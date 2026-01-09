La historia del pique de Eva Soriano y Roberto Leal

Eva Soriano tiene un pique ya histórico con Roberto Leal. La presentadora de Cuerpos especiales aprovecha cada oportunidad que tiene para lanzarle una pulla al sevillano, con quien esta temporada coincide cada viernes en El Desafío.

De una coincidencia nació su rivalidad. Corría el verano de 2022 cuando los dos presentadores eligieron el mismo destino para sus vacaciones aunque no tuvieron la misma suerte. El tiempo no acompañó a Eva Soriano en su estancia en Las Maldivas, mientras que el sol brilló radiante en el resort que eligieron Roberto Leal y Sara Rubio para alojarse. ¡No le pudo fastidiar más!

Los dos presentadores se conocían del plató de Pasapalabra, donde Eva Soriano acudió discreta (aunque competitiva) en 2021 y volvió combativa y vacilona en 2022. "Llevamos mucho tiempo detrás de ti porque cuando viniste dejaste el listón muy alto”, le dijo el presentador al recibirla, a lo que ella respondió con una excusa un tanto surrealista: “He tenido un bebé que me tiene por las mañanas metida en un sitio oscuro”.

La canción de Roberto Leal para vacilar a Eva Soriano en 'Cuerpos especiales'

A Roberto Leal no le bastó con vacilar a Eva Soriano en redes sociales, lo hizo también en Cuerpos especiales. El presentador fue como primer invitado de la segunda temporada, poco después del famoso viaje a Las Maldivas, y se sacó una canción de la manga para reírse de su amiga (porque sí, son amigos).

El presentador cambió la letra de Mon Amour de Aitana y Zzoilo para vacilar a la cómica y la convirtió en Maldivas Je t' aime.

Porque yo he estado en Maldivas, en Maldivas de verdad

y no en las que ha estado ESTA

De verdad que no me AFESTA,

a mí siempre me hizo buen tiempo,

tuve más calor que en un desierto,

mira EVA yo te juro que es SIERTO

Eva entró al juego y se entregó a la letra de la canción y a la batalla. Porque a partir de ahí, y ya van más de tres años, la presentadora no ha dejado de reírse de su amigo y enfrentarse a él con cualquier excusa.

El duelo de las planchas, la Reina Letizia y 'Men's Health'

La afición de ambos por el deporte les hizo tirarse al suelo en el estudio de Cuerpos especiales para enfrentarse al reto de las planchas y comprobar quién tiene mejor abdomen. No fue fácil llegar a conclusiones como tampoco lo fue cuando Eva y Roberto se enfrentaron por la amistad de la reina Letizia con quien coincidieron en la gala de los Premios Planeta 2024. ¿Quién estuvo más tiempo hablando con ella?

Lo suyo es pelearse y hasta lo han hecho con motivo de la portada de Men's Health que Roberto Leal protagonizó en abril. "Parece el de la película de Hércules diciendo ¿Quieres comprar un Solex?", dijo Eva Soriano para luego añadir: "Para poder ganarme en algo has tenido que buscarte una revista en la que solo salen hombres".

Su consuelo, por llamarlo de alguna manera, fue el papel que jugó en este reportaje fotográfico. "Sé que yo te he dado la motivación para conseguirlo", apuntó convencida de que Roberto es una fitness legend gracias a ella.

Eva Soriano quiere dejar de ser tóxica

Los dos presentadores tienen otro de sus campos de batalla en Instagram, allí no tienen límite y lo mismo se lanzan pullas por Stories que se dejan comentarios hirientes como el que le escribió Roberto Leal a Chayanne cuando bailó con Eva Soriano en el Movistar Arena de Madrid.

Y precisamente cuando estaba comentando en Instagram la entrevista de Roberto Leal en El Hormiguero cuando Eva Soriano se dio cuenta de que este beef tenía que parar. "Lo vi a pura maldad porque estuve haciendo vídeos y hasta la una y media no me quedé dormida", le contó a Nacho García al día siguiente. "Me he dado cuenta de que no hay persona más tóxica para mí que yo".

"Yo desde aquí voy a parar de tirarle beef a Roberto Leal", dijo en el mes de junio, y añadió un último aviso al presentador: "Si él es lo suficientemente inteligente parará. Yo ya he dicho que se acabó. Roberto Leal, amigo, compañero, esto ya estaría".

¿Fue esta reflexión el fin de su enfrentamiento o solo un farol? La respuesta está lo viernes en el plató de El Desafío.