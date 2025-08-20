El grupo sueco Mando Diao, obligado a cancelar todos sus conciertos de 2025 (incluidos dos en España)
Mando Diao no estará en el Festival Gigante de Guadalajara ni en el Arrecife en Vivo de Lanzarote. La banda sueca ha tenido que cancelar todos sus compromisos profesionales programados para 2025 por motivos personales. "Esperamos volver a los escenarios y compartir música con vosotros en el futuro", apuntan sus miembros en el comunicado compartido en redes.
Mando Diao se ha visto obligado a cancelar toda su gira prevista para 2025. La banda sueca ha publicado en redes sociales un comunicado para compartir la noticia y ha explicado que la decisión se debe a "causas personales graves", aunque no ha dado más datos al respecto.
"Esperamos volver a los escenarios y compartir música con vosotros otra vez en el futuro", dice el texto compartido en Instagram por la banda, en el que se deja entrever que el futuro de los cantantes de Dance With Somebody es todavía incierto.
"Entendemos la decepción que esto puede causar y nos disculpamos sinceramente con todos los afectados", añade el grupo dirigiéndose a los fans que tenían entradas para los siete conciertos que tenían previstos hasta final de año, dos de ellos en España.
Los conciertos de Mando Diao en España que han sido cancelados
En concreto, la banda liderada por Björn Dixgård tenía paradas en Guadalajara en el mes de agosto y en Lanzarote, en octubre.
El grupo estaba programado como cabeza de cartel del Festival Gigante (28 de agosto) y del Arrecife en Vivo (10 de octubre). La organización del primer evento ha compartido la noticia y ha anunciado que está trabajando "en encontrar un sustituto para que la experiencia en Gigante 2025 siga siendo inolvidable".