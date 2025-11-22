Pablo López anuncia su nueva gira de conciertos para 2026: fechas, ciudades y preventa de entradas

Pablo López en el cartel de su gira 'El niño del espacio EN CONCIERTO' | Pablo López / GTS

Pablo López ha anunciado este sábado 22 de noviembre su nuevo tour, El niño del espacio EN CONCIERTO, cuyo nombre coincide con el título de su recién estrenada canción. Con ella, el artista volverá a encontrarse con su público en directo tras su última gira, Concierto 360 grados. Un piano, una voz.

El malagueño ha sorprendido a sus seguidores al desvelar 31 fechas de conciertos para 2026 en numerosas ciudades de España, entre ellas Barcelona, Valencia, Sevilla o Santander. Cabe destacar que Madrid no forma parte del cartel, aunque Pablo López podría ampliar la gira con nuevas fechas.

Según Europa Press, el espectáculo está diseñado para los escenarios de teatros y auditorios sobre los que interpretará sus grandes éxitos y canciones de su próximo álbum. Según el propio artista, la nueva etapa creativa de Pablo López es "ilusionante y profundamente personal".

Todas las fechas de la nueva gira de Pablo López en 2026

Viernes 9 enero – Huelva

Viernes 16 enero – Vigo

Sábado 24 enero – Valencia

Domingo 25 enero – Alicante

Viernes 30 enero – Salamanca

Viernes 6 febrero – Ourense

Viernes 13 febrero – Donosti

Viernes 20 febrero – Granada

Sábado 21 febrero – Sevilla

Viernes 27 febrero – Puertollano

Sábado 28 febrero – Guadalajara

Sábado 7 marzo – Roquetas de Mar

Domingo 15 marzo – Tarragona

Sábado 21 marzo – La Línea de la Concepción

Sábado 28 marzo – Málaga

Sábado 4 abril – Gijón

Viernes 10 abril – Logroño

Viernes 17 abril – Valladolid

Miércoles 22 abril – Burgos

Viernes 24 abril – Pamplona

Sábado 25 abril – Bilbao

Domingo 26 abril – Zaragoza

Sábado 2 mayo – Palma de Mallorca

Sábado 9 mayo – Oviedo

Sábado 16 mayo – Santiago de Compostela

Domingo 17 mayo – Santander

Jueves 21 mayo – Murcia

Viernes 22 mayo – Albacete

Sábado 30 mayo – Medellín

Jueves 11 junio – Barcelona

Sábado 13 junio – Mérida

Cómo funciona la preventa privada

La venta privada para los conciertos de Pablo López comienza el lunes 24 de noviembre a las 10:00 hasta el martes 25 de noviembre a las 10:00.

Para acceder a la preventa, los usuarios tienen que registrarse en el formulario de este enlace habilitado para la nueva gira del malagueño, El niño del espacio EN CONCIERTO.

El anuncio de esta gira llega solo un día después de que Pablo López haya publicado El niño del espacio, su primer sencillo después de casi un año sin estrenar música en solitario. "¿Quién me quiere conocer? / Te he esperado tanto / Soy parte de la luz / Te puedo ver", dice el estribillo de este viaje a la infancia.