Pablo López anuncia su nueva gira de conciertos para 2026: fechas, ciudades y preventa de entradas
Pablo López ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar por sorpresa su nueva gira El niño del espacio EN CONCIERTO, con la que celebrará 31 espectáculos por numerosas ciudades de España en 2026. A continuación, desglosamos todas las fechas anunciadas y cómo conseguir entradas.
Pablo López ha anunciado este sábado 22 de noviembre su nuevo tour, El niño del espacio EN CONCIERTO, cuyo nombre coincide con el título de su recién estrenada canción. Con ella, el artista volverá a encontrarse con su público en directo tras su última gira, Concierto 360 grados. Un piano, una voz.
El malagueño ha sorprendido a sus seguidores al desvelar 31 fechas de conciertos para 2026 en numerosas ciudades de España, entre ellas Barcelona, Valencia, Sevilla o Santander. Cabe destacar que Madrid no forma parte del cartel, aunque Pablo López podría ampliar la gira con nuevas fechas.
Según Europa Press, el espectáculo está diseñado para los escenarios de teatros y auditorios sobre los que interpretará sus grandes éxitos y canciones de su próximo álbum. Según el propio artista, la nueva etapa creativa de Pablo López es "ilusionante y profundamente personal".
Todas las fechas de la nueva gira de Pablo López en 2026
- Viernes 9 enero – Huelva
- Viernes 16 enero – Vigo
- Sábado 24 enero – Valencia
- Domingo 25 enero – Alicante
- Viernes 30 enero – Salamanca
- Viernes 6 febrero – Ourense
- Viernes 13 febrero – Donosti
- Viernes 20 febrero – Granada
- Sábado 21 febrero – Sevilla
- Viernes 27 febrero – Puertollano
- Sábado 28 febrero – Guadalajara
- Sábado 7 marzo – Roquetas de Mar
- Domingo 15 marzo – Tarragona
- Sábado 21 marzo – La Línea de la Concepción
- Sábado 28 marzo – Málaga
- Sábado 4 abril – Gijón
- Viernes 10 abril – Logroño
- Viernes 17 abril – Valladolid
- Miércoles 22 abril – Burgos
- Viernes 24 abril – Pamplona
- Sábado 25 abril – Bilbao
- Domingo 26 abril – Zaragoza
- Sábado 2 mayo – Palma de Mallorca
- Sábado 9 mayo – Oviedo
- Sábado 16 mayo – Santiago de Compostela
- Domingo 17 mayo – Santander
- Jueves 21 mayo – Murcia
- Viernes 22 mayo – Albacete
- Sábado 30 mayo – Medellín
- Jueves 11 junio – Barcelona
- Sábado 13 junio – Mérida
Cómo funciona la preventa privada
La venta privada para los conciertos de Pablo López comienza el lunes 24 de noviembre a las 10:00 hasta el martes 25 de noviembre a las 10:00.
Para acceder a la preventa, los usuarios tienen que registrarse en el formulario de este enlace habilitado para la nueva gira del malagueño, El niño del espacio EN CONCIERTO.
El anuncio de esta gira llega solo un día después de que Pablo López haya publicado El niño del espacio, su primer sencillo después de casi un año sin estrenar música en solitario. "¿Quién me quiere conocer? / Te he esperado tanto / Soy parte de la luz / Te puedo ver", dice el estribillo de este viaje a la infancia.