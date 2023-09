Los guardaespaldas dan la nota: del fisicoculturista de Beyoncé al gran amigo de Ed Sheeran

Detrás del escenario en un concierto, al llegar al aeropuerto o al bajar del coche, los guardaespaldas que acompañan y protegen a las celebrities siempre están ahí y es fácil que terminen convirtiéndose en caras conocidas entre sus fans, cuando no en deseados personajes del universo de estrellas mundiales como Beyoncé, Adele o Shakira.

Y es que, obviamente, ejercer de seguridad de estas estrellas exige cumplir con ciertos requisitos físicos: cuerpos atléticos y musculados, gesto serio y conductas protectoras que resultan de lo más atractivas.

Además, como ellos terminan convirtiéndose en personas de máxima confianza de sus jefes, tampoco quedan al margen de especulaciones sobre las relaciones que se puedan establecer entre ellos, inspirándose en la película El guardaespaldas protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner. Aunque en algunas ocasiones esos rumores puedan llegar muy lejos, como en el caso de Kylie Jenner y la paternidad de su hija mayor.

Eclipsando a la mismísima Beyoncé

No sabemos si Queen B —apodo con el que se conoce a Beyoncé— está celosa de que alguien de su mismo equipo pueda robarle protagonismo. Inmersa en su gira mundial Renaissance World Tour, con la que una vez más está demostrando que es la reina del pop mundial, en algunos de sus últimos conciertos ha sido eclipsada por un miembro de la extensa comitiva con la que trabaja en cada concierto.

Se trata de James Plaza, un hombre guapo, alto y fuerte que forma parte del grupo de seguridad de la artista, y con el que las redes sociales han enloquecido.

Aunque ahora se dedica a velar por la seguridad de la cantante en sus conciertos, a pie de escenario, Plaza es fisicoculturista y cuenta con numerosos títulos y medallas en esta disciplina. Por cierto, está casado y es padre.

La seguridad de Shakira, ante todo

Otro caso reciente de guardaespaldas que no pasa desapercibido es el de Joel Arauz, miembro del equipo de Shakira. Cuando la vida de la artista dio un vuelco sentimental, este hombre apareció para darle la seguridad que le había faltado en los últimos tiempos de su relación con Piqué.

Esta nueva incorporación masculina al universo de Shakira no era otra que su guardaespaldas que, en cuanto apareció en cámara, llamó la atención de todos. Y es que, si bien antes la de Barranquilla no solía aparecer con sus escoltas, desde que se separó del futbolista y se convirtió en objetivo de la prensa allá donde fuese, Arauz fue la sombra de la artista colombiana hasta que se mudó a Miami a vivir.

Esta es una de las imágenes más comentadas: durante la grabación del videoclip de Monotonía en la localidad de Manresa (Barcelona), él abriendo la puerta del coche a la cantante, vitoreada por cientos de fans, mientras que no pierde ojo de lo que está sucediendo alrededor. Numerosos comentarios de este post reparaban en la rotunda presencia del guardaespaldas y pedían referencias sobre él.

Un explosivo bodyguard para Lady Gaga y Adele

Un fenómeno parecido al de Beyoncé y al de Shakira se vivió hace unos años con el guardaespaldas de Adele, que antes lo había sido de Lady Gaga.

Poco tardó la prensa en poner nombre y apellidos al atractivo hombre que acompañaba a la estrella británica en cada salida: se llama Peter van der Veen, es holandés y por aquel entonces, entre los años 2014 y 2015, se dedicaba al culturismo y fue proclamado Mister Europa en 2005.

Los salseos del clan Kardashian con sus guardaespaldas

Los guardaespaldas de las hermanas más famosas del mundo también saben lo que es estar en el punto de mira gracias a sus famosas jefas.

En el caso de la líder de las Kardashian, Kim, por haber hecho responsable a su hombre de seguridad del atraco y el secuestro que sufrió en el apartamento de París en el que se alojó con motivo de la Semana de la Moda en abril de 2022. Tras despedirlo fueron los duques de Sussex, Harry y Meghan, los que confiaron en las cualidades de Pascal Duvier para protegerlos.

Nada que ver con esto tiene la estrambótica historia de la pequeña de las hermanas, Kylie Jenner, y su guardaespaldas, Tim Chung. El también actor y modelo se convirtió en un fenómeno en redes, pues no fueron pocos los que comenzaron a especular con la posibilidad que fuera el verdadero padre de Stormy, la primera hija de la influencer con el rapero Travis Scott, por su parecido físico y la cercana relación que mantenían jefa y empleado.

“Por respeto a Kylie, Travis, su hija y sus familias, me gustaría dejar claro que mis interacciones con Kylie y su familia han estado limitadas estrictamente a una capacidad profesional”, terminó explicando él en sus redes sociales ante la consistencia que alcanzaron tener los rumores.

Y la última de las Kardashian que mantuvo una especial relación con su guardaespaldas es la matriarca, Kris Jenner: tiene una denuncia por acoso sexual presentada por Marc McWilliams, miembro de su equipo de seguridad, que aún está pendiente de juicio.

Heidi Klum: relación confirmada

Hasta el momento, que se sepa, la modelo alemana es la única que se ha saltado la distancia con el profesional que la protegía. Heidi Klum y su guardaespaldas Martin Kirsten llevaron su relación hasta las últimas consecuencias y mantuvieron un romance, tras el divorcio de la modelo y el cantante Seal.

Estuvieron juntos casi dos años y cuando decidieron romper, Kirsten abandonó no solo la casa, sino también el trabajo como guardaespaldas de la familia.

Ed Sheeran también sucumbió a los encantos de su guardaespaldas

En 2015, el cantante británico Ed Sheerancontrató como guardaespaldas a Kevin Myers y ahí nació una de las relaciones más especiales entre un famoso y su persona de seguridad.

Cierto es que pasan mucho tiempo juntos, especialmente en temporada de conciertos, y al final se han convertido en dos buenos amigos que se apoyan y se quieren. Tanto es así que el guardaespaldas en su perfil de Instagram —donde cuenta con más de 700.000 seguidores— tiene cientos de fotos con el cantante: el día a día de las giras, posados de broma, momentos de complicidad e incluso declaraciones de amor y admiración.

En esas publicaciones, el guardaespaldas se refiere al famoso cantante como bae, acrónimo cariñoso de la expresión Before Anyone Else que significa ‘antes que nadie’.