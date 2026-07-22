Los Guetto Kids ovacionan a Shakira tras bailar juntos en su concierto en Nueva York: "Nuestra reina"

Dai Dai le ha dado a Shakira muchas alegrías, que continúan incluso tras el Mundial de fútbol. Y es que la artista se ha convertido en una de las protagonistas de este verano gracias al himno para la Copa del Mundo, pero también se ha vuelto el ídolo de muchos pequeños.

Y es que la artista cumplió el sueño de Ghetto Kids al invitar a este cuerpo de baile infantil de Uganda a bailar con ella durante la primera actuación de a historia en el descanso de medio tiempo de una final de un Mundial de fútbol. Los bailarines los dieron todo en el MetLife Stadium minutos antes de la victoria de España en la competición, y tal es el apego de la colombiana con los jóvenes que ha vuelto a subirlos al escenario.

Ha sido en uno de sus conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Nueva York donde la artista ha invitado a Ghetto Kids de nuevo a bailar junto a ella Dai Dai.

Justos han vuelto a darlo todo junto a la colombiana, y tal ha sido su agradecimiento que han compartido la actuación en redes sociales con un bonito mensaje: "Nuestra reina, Shakira".

Así comenzó la unió de Guetto Kids y Shakira

La Ghetto Kids Foundation es una organización y grupo artístico infantil de Uganda que trabaja con niños huérfanos o en situación vulnerable usando la danza, la música y el teatro.

Hace unos meses surgió la colaboración de los jóvenes con Shakira gracias un vídeo viral donde los niños bailaban Dai Dai, lo que conquistó tanto a la colombiana que los fichó como los bailarines. Tras confirmarlos para la gran actuación de la final del mundial, los niños gritaron de felicidad.

La conexión entre Shakira y Ghetto Kids Foundation va más allá del baile: y es que ambos trabajan con proyectos relacionados con la infancia vulnerable, pues hay que recordar que la colombiana tiene desde hace años la Fundación Pies Descalzos.