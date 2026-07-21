Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy, los invitados sorpresa del concierto de Shakira en Nueva York

Apenas 24 horas después de deleitar al mundo entero con su actuación en el medio tiempo de la final del Mundial, Shakira se subió ayer 20 de julio al escenario del Barclays Center en la primera noche del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Nueva York. La colombiana ha sorprendido a sus fans con tres artistas invitados muy especiales a lo largo del concierto.

Tyla ha sido la primera sorpresa de la noche. La cantante sudafricana se ha subido al escenario para cantar junto a Shakira uno de los grandes hits de la de Barranquilla: Hips Don’t Lie.

Vestidas de dorado y turquesa, Shakira y Tyla han recorrido la pasarla que se encontraba en el centro del escenario, al ritmo de una de las canciones más icónicas de los 2000. La cantante de Water se movía como si fuese una más del elenco de baile, y la complicidad entre las dos artistas ha revolucionado las redes sociales

Más adelante, Shakira ha invitado al escenario a Ed Sheeran. Vestido de blanco y con su inseparable guitarra, el cantante británico se ha unido a la colombiana para hacer una versión en dueto de Underneath Your Clothes.

Para finalizar el concierto, la de Barranquilla ha interpretado junto a Burna Boy Dai Dai, himno oficial del Mundial. Al igual que hicieron en el estadio Met Life, la colombiana y el nigeriano llenaron el Barclays Center de colores e hicieron bailar a los miles de asistentes, en uno de los momentos más festivos del show.