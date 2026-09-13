Harry Styles regala entradas para uno de sus conciertos en Madrid a cambio de voluntariado

Harry Styles anunció las últimas fechas para su gira Together, Together, incluyendo dos conciertos en el Metropolitano de Madrid para julio de 2027. Ahora, el británico ha desvelado que algunos fans podrán acudir gratis a estos espectáculos si se apuntan a un voluntariado.

Cómo funciona

Para esta iniciativa, Harry Styles está colaborando con la plataforma EARNT, la cual da acceso a productos y experiencias VIP a través de actividades que fomentan el impacto positivo. "Nos enorgullece y emociona colaborar con Harry Styles para ofrecerte la oportunidad de conseguir entradas para Together, Together", asegura su página web.

De esta forma, EARNT permite que un usuario y su acompañante puedan acudir gratis al concierto de Harry Styles en Madrid del viernes 30 de julio de 2027 si participan en un voluntariado. Esta actividad tendrá lugar días antes del show, entre el sábado 24 y el martes 27 de julio —estas fechas podrían variar si fuera necesario—.

"Si resultas seleccionado/a, tú y un acompañante deberán participar en la actividad de voluntariado durante el fin de semana elegido. Como agradecimiento, recibirán dos entradas para la fecha indicada del concierto", informa la plataforma.

Todavía se desconoce qué actividad habrá que realizar en Madrid, aunque EARNT se dedica mayoritariamente a plantar árboles, recoger basura, limpiar playas, pintar escuelas o colaborar en bancos de alimentos.

Cómo apuntarse

Los interesados deben apuntarse a la actividad a través del formulario de este enlace. Para inscribirse, hay que ser mayor de 18 años o estar acompañado por un padre o tutor legal.

El formulario pide datos como el nombre, el apellido, la dirección de correo electrónico o el lugar de residencia. Después pide seleccionar las actividades y aceptar los términos y condiciones.

Los usuarios pueden apuntarse a los eventos de todas las ciudades que quieran. Aparte de Madrid, también hay voluntariados en Berlín, París, Roma, Dublín o Londres. Sin embargo, si eliges varias opciones y te seleccionan para otra ciudad que no sea Madrid, entonces las entradas serían para la ciudad del voluntariado. Ten en cuenta que los posibles gastos de transporte y alojamiento para realizar la actividad corren por tu cuenta.

Así describe EARNT cómo apuntarse:

"Elige la(s) ubicación(es) a la(s) que te gustaría asistir (ten en cuenta que la actividad de voluntariado tendrá lugar el fin de semana ANTERIOR a cada concierto).

Si resultas seleccionado/a, tendrás garantizadas dos entradas para un concierto en la ubicación elegida.

Para recibir estas entradas, tú y un acompañante deberán participar en la actividad de voluntariado de EARNT durante el fin de semana seleccionado (la fecha de la actividad está sujeta a cambios).

Como agradecimiento, recibirás dos entradas para el concierto especificado en esa ubicación".

Antes de Harry Styles, Oasis también colaboró con EARNT, confirmando así una tendencia donde los artistas fomentan la solidaridad y el voluntariado a cambio de vivir una experiencia única.