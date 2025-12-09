Guía para no perderte en la venta de entradas del 'LUX TOUR' de Rosalía

El esperado anuncio de LUX TOUR 2026 nos ha dejado claro que Rosalía está de vuelta a los escenarios, y lo hará más pronto que tarde: a partir de marzo de 2026, podremos ver a la artista en una gira mundial con su último disco.

En total la catalana se recorrerá 17 países de todo el mundo entre marzo y septiembre del próximo año y ya se conocen todas las fechas: 42 conciertos a lo largo de 2026. En España la gira pasará tan solo por el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, en un total de ocho conciertos (cuatro en una ciudad y cuatro en otra).

La venta de entradas tiene varias fases, y para que no te pierdas recopilamos todos los detalles sobre LUX TOUR 2026 y cómo conseguir ver a Rosalía en concierto:

Cuándo y dónde actuará Rosalía en España

En España, la artista celebrará un total de 8 conciertos: cuatro en Madrid (en plena Semana Santa) y cuatro en Barcelona. Los estadios elegidos son el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi.

30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Cuándo comprar las entradas para los conciertos de Rosalía

La venta de las entradas se hará en dos tandas: la preventa el 9 de diciembre y la venta general el 11 de diciembre.

La preventa, a su vez, podrá hacerse de dos formas posibles para facilitar el tránsito de los interesados:

Preventa de SMusic

La preventa de Live Nation y Santander SMusic estará disponible "únicamente para clientes Banco Santander que dispongan de tarjeta de pago Mastercard emitida por la entidad". El proceso de venta empieza el martes 9 de diciembre de 2025, pero el horario varía en función de cada show.

A las 10:00, estarán disponibles las entradas de estas cuatro fechas:

Lunes 30 de marzo de 2026 - Movistar Arena, Madrid

Miércoles 1 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

Lunes 13 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

Miércoles 15 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

A las 11:00, saldrán las entradas de los cuatro conciertos restantes en España:

Viernes 3 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

Sábado 4 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

Viernes 17 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

Sábado 18 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

Podrás adquirirlas en este enlace. Además, es recomendable entrar 30-45 minutos antes, momento en el que abrirá la sala de espera. Podrás comprar un máximo de dos entradas.

Artist Presale

Aparte de la preventa de SMusic, también habrá una preventa de Rosalía para la que había que registrarse previamente en la página web oficial de la artista.

La preventa empezará el martes 9 de diciembre con la misma diferencia horaria entre las 10:00 y las 11:00 horas. La sala de espera empezará 30-45 minutos antes y se podrán comprar un máximo de cuatro entradas.

Venta general

La venta general será el jueves 11 de diciembre de 2025 con la misma diferencia horaria.

A las 10:00, estarán disponibles las entradas de estas cuatro fechas:

Lunes 30 de marzo de 2026 - Movistar Arena, Madrid

Miércoles 1 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

Lunes 13 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

Miércoles 15 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

A las 11:00, saldrán las entradas de los cuatro conciertos restantes en España:

Viernes 3 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

Sábado 4 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

Viernes 17 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

Sábado 18 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

La sala de espera para la venta general abre 30-45 minutos antes y en esta fase se podrán comprar un total de cuatro entradas por método de pago.

¡Ojo! La hora de inicio no quiere decir que la preventa ni la venta estén disponibles tan solo una hora. Es una manera de descongestionar la demanda, que se prevé que sea muy alta.

También hay que tener en cuenta que los menores de 16 años deben ir acompañados por madre, padre, tutor legal o adulto responsable autorizado. Además, debes tener en cuenta que todos los asistentes deben disponer de entrada, independientemente de su edad.

En el caso del concierto en el Palau Sant Jordi, es obligatorio cumplimentar un formulario de acceso para menores, a través del cual se obtiene un código QR que se deberá mostrar en la puerta de acceso el día del concierto.

Dónde comprar las entradas para 'LUX TOUR'

En todas las fases de la venta las entradas estarán disponibles en livenation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y Movistar Arena ( en el caso de Madrid).

Cómo comprar entradas para ver a Rosalía en otros países

En la Artist Presale existía la opción de registrarse para cualquier fecha del tour de Rosalía, no solo las de España. Con este registro se podía entrar en la preventa de cualquier concierto de la artista en 2026.

Tras la Artist Presale, las entradas de la gira saldrán a la venta general el jueves 11 de diciembre. Para acceder a la compra del show en otros países, entra en la página web de Ticketmaster o Live Nation a nivel local, dependiendo del lugar. Por ejemplo, si quieres ir a Italia, tendrás que acceder a la venta en Ticketmaster Italia.

Cuánto costarán las entradas para los conciertos de Rosalía

Varios usuarios en redes sociales, incluida la cuenta @LUXT0UR en X, han compartido un listado de precios con gastos incluidos, aparentemente oficial, para los conciertos de Rosalía en Ámsterdam:

Pista: 89 €

Pista frontal: 106 €

Grada de 1ª categoría: 106 €

Grada de 2ª categoría: 89 €

Grada de 3ª categoría: 78 €

Grada de 4ª categoría: 72 €

Grada de 5ª categoría: 61 €

Como ocurre en todos los conciertos, al precio de las entradas habría que sumarle un extra por los gastos de gestión, los cuales no han sido revelados.

Sin embargo, en Ticketmaster se indica que cobrarán "una cuota de servicio de 2 € por transacción".

Hay que recordar que no son cifras confirmadas, por lo que tan solo podemos tenerlas en cuenta como una aproximación antes de saberlos en la preventa.

¿Qué incluyen las entradas VIP?

Para Madrid y Barcelona, existen seis modalidades de entradas VIP, las cuales incluyen:

"Pack de merchandising exclusivo incluyendo: diario con candado con una exclusiva nota de Rosalía dentro, pañuelo de encaje para la cabeza, cadena de mano, cámara desechable.

exclusivo incluyendo: diario con candado con una exclusiva nota de Rosalía dentro, pañuelo de encaje para la cabeza, cadena de mano, cámara desechable. Atención de nuestro staff en el recinto y punto de check-in".

Además, las entradas VIP 1, 2 y 3 añaden:

"Acceso exclusivo al VIP Lounge antes del concierto con: selección de aperitivos, 2 bebidas de cortesía incluyendo cocktails y mocktails personalizados seleccionados por Rosalía, fotomatón para conmemorar la noche, stand de merchandising, playlist exclusiva y más".

Las entradas VIP 1, 2, 3, 4 y 5 también ofrecen la "oportunidad de compra de merchandising antes del show".

El escenario y los sectores de los conciertos de Rosalía

Según el mapa que muestra la web de Ticketmaster, se ha confirmado que el escenario de Rosalía tendrá forma de catedral o de cruz.

Esta información podemos saberlo gracias al mapa para el concierto del LUX TOUR 2026 del 15 de agosto en Guadalajara (México), en el recinto Arena VFG.

Mapa para el concierto de Rosalía en Guadalajara, México | Ticketmaster

En la página de Ticketmaster podemos ver el mapa del recinto del Movistar Arena de Madrid para que podamos hacernos una idea antes de realizar la preventa.

Mapa del Movistar Arena de Madrid para los conciertos de Rosalía | Ticketmaster

Las opciones tras comprar las entradas del 'LUX TOUR'

Según ha comunicado Ticketmaster, para entrar a los shows de España, solo se podrá hacer con Entradas Móviles, por lo que no habrá entradas disponibles en PDF ni en papel. ¡Tu móvil es tu entrada! El personal del recinto escaneará tus entradas directamente desde tu app Ticketmaster en tu móvil.

En cuanto al traspaso o venta de entradas, Ticketmaster ha revelado que la venta Fan To Fan estará disponible 72 horas después de la venta general del 11 de diciembre. El Fan to Fan es una plataforma segura para que los aficionados compren y vendan entradas directamente entre sí.

También Ticketmaster ha confirmado que el servicio de transferencia estará disponible 72 horas después de la venta general del 11 de diciembre. El método Ticket Transfer es una herramienta digital que permite transferir entradas de un evento de una cuenta de usuario a otra de forma segura y gratuita.

Todas las fechas de la gira de Rosalía

En esta gira, Rosalía realizará 42 conciertos en los que pasará por un total de 17 países de todo el mundo: