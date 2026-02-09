¿Quién es el niño de la Super Bowl de Bad Bunny? El bulo que no te debes creer

Te interesa La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: una reivindicación de Latinoamérica con Lady Gaga y Ricky Martin

Bad Bunny ha llenado de simbolismo su actuación de a Super Bowl. La oda a Latinoamérica y al continente americano en general ha estado repleta de escenas que no han tardado en ser analizadas por el público.

En una de ellas, el artista conmovía entregándole uno de los gramófonos con los que se alzo en los Grammy a un niño, que venía junto a sus padres el discurso del puertorriqueño en los premios de hace unos días. Tras recibir el premio, el niño miraba conmovido a cámara.

Por supuesto, esta secuencia ha sido una de las más comentadas, pero se ha dispersado un rumor falso: el pequeño no es Liam Ramos, el niño de cinco años arrestado en Minnesota por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) el pasado 20 de enero.

La verdadera identidad del niño

Sin embargo, se trata de Lincoln Fox, un niño actor que representa a Bad Bunny cuando era un niño. Y es que la Super Bowl y también ha sido un reflejo de que los sueños se pueden cumplir y que hay que apostar por ello, tal y como ha repetido el artista durante toda la actuación.

Así, no hubo ninguna intención política detrás del gesto, solo servir como ejemplo para que los niños sueñen en grande. Eso no quita que el intérprete de Callaíta haya llenado de conciencia social su actuación, siguiendo la estela de sus discursos en los Grammy pero con mucha simbología.