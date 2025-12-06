Religión, maximalismo... ¿Cómo serán los conciertos de Rosalía con su gira?

Religión, pureza, música clásica... Rosalía tiene una tarea complicada a la hora de llevar su disco LUX al directo, sobre todo por las altas expectativas. Tras recibir numerosos halagos de la crítica hacia su álbum, la cantante desveló todas las fechas de su giraLUX TOUR 2026, que incluye paradas en España, otros países de Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

Las entradas salen a la venta el jueves 11 de diciembre, aunque el martes 9 tiene lugar la preventa. A pesar de que se conocen pocos detalles sobre cómo serán los conciertos, está previsto que la demanda sea muy alta. Así lo demuestra el éxito de LUX, que ha conseguido dos discos de platino en España durante sus tres primeras semanas en venta.

Pero, más allá de los números, ¿qué podemos esperar del espectáculo en sí? Durante su gira Motomami World Tour, Rosalía demostró que el minimalismo también podía ser revolucionario. Sin embargo, su proyecto actual poco tiene que ver con aquella propuesta.

Escenario en forma de catedral y referencias religiosas

Entre marzo y abril, Rosalía celebrará ocho conciertos en España sobre un escenario en forma de cruz o catedral, demostrando que la iconografía religiosa y la espiritualidad jugarán un papel protagonista en la gira. En este sentido, ¿mantendrá su aureola del pelo para los conciertos?

Mapa para el concierto de Rosalía en Guadalajara, México | Ticketmaster

Un proyecto "maximalista"

Tras el estreno de LUX, Rosalía habló sobre la gira del disco en El País Semanal, donde aseguró que tiene tres libretas "con bocetos e ideas" sobre cómo podrían ser sus nuevos conciertos. "MOTOMAMI era minimalista y esto es maximalista, es como brutalista. Cómo haces que esto funcione en directo, cómo lo haces viable", dijo.

"Es un proyecto que te invita a interpretarlo en un entorno que no es el habitual. ¿Por qué las catedrales tienen tanta verticalidad? Este es un proyecto que busca esa verticalidad. Eso sí, es complejo. ¿Cómo aseguras que puedas ejecutar la visión?", añadió Rosalía, dejando caer que la arquitectura también será un elemento importante en sus shows.

"Energía concentrada"

En una entrevista reciente con el programa de televisión Conversa com Bial, Rosalía explicó por qué sus conciertos serán en arenas y no en estadios. "La idea de la gira la hemos construido en arenas", dijo. "La intención de hacer arenas, que es donde a lo mejor podemos hacer el show para más personas y, a la vez, mantener esa energía concentrada, esa energía que tiene que ver con la redondez, con lo circular".

"Veremos, a nivel artístico, lo que hay en el escenario. Quiero que sea una sorpresa para los demás, pero tenemos muchos apuntes y muchas cosas escritas de por donde irá la cosa", añadió.

Vestuario blanco y ¿sábanas?

Durante la promoción previa y posterior al disco, Rosalía ha lucido numerosos vestuarios con un color común: el blanco. Además, es probable que la puesta en escena de los conciertos incluyan sábanas que representen la inmensidad, tal y como ocurrió en la escucha de LUX organizada en Barcelona.

Rosalía tumbada en el escenario en la Listening Party de LUX en Barcelona | Cortesía Sony

¿Habrá orquesta?

Rosalía grabó varias canciones de LUX con la Orquesta Sinfónica de Londres. Además, en el videoclip de Berghain, la cantante aparece rodeada de músicos que la persiguen y la aprisionan. Por tanto, ¿la gira contará con una orquesta propia?

Posible duración

Sin contar las tres canciones de la versión especial, LUX tiene una duración de 49 minutos entre sus 15 pistas. Sin embargo, todo apunta a que los conciertos serán más largos. Durante la gira de MOTOMAMI, cada show duraba aproximadamente una hora y media. La mayoría del setlistestaba formado por canciones del disco y otros sencillos, sin apenas temas de sus álbumes anteriores. En total, tocaba 31 canciones.