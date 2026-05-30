Aitana agradece el apoyo de Plex por su vlog juntos: "Para mí ha sido un regalo"

Aitana ha actuado este viernes 29 de mayo en el estadio municipal José Copete ante 14.000 personas, según cifras del Ayuntamiento de Albacete. "La cantante hizo parada en la ciudad con su gira Cuarto Azul World Tour, ofreciendo un espectáculo que combinó música, emoción, una cuidada puesta en escena y una gran conexión con el público", ha descrito la institución pública.

En un momento del concierto, Aitana ha querido agradecer el apoyo que recibe de su amiga Violeta, presente en el evento, y de su novio Plex, un conocido creador de contenido con el que inició un romance a principios de 2025.

En su discurso, la cantante le ha llamado por su nombre real, Dani, y ha agradecido que justo un día antes del concierto publicara un vlog en YouTube sobre todo lo que ocurre detrás del escenario de su gira. En poco más de un día, el vídeo ya acumula casi dos millones de visualizaciones.

"Lo edita, le pone todo su corazón y queda así tan chulo"

"Él lo hace con todo el amor", ha empezado diciendo Aitana. "Lo hicimos un poco a broma a ver si salía algo guay y, si no, pues nada. Luego lo edita, le pone todo su corazón y queda así tan chulo. Para mí ha sido un regalo que podáis ver también lo que hay detrás de cámaras. Si no lo habéis visto, necesito que lo veáis porque es superchulo y que veáis lo que hay detrás de lo que es el escenario. Pasan muchas cosas. Quería agradecerle porque le quiero", ha añadido.

En otro momento del concierto, Aitana ha enseñado una bandera creada por fans donde aparece ella con Plex. "Por aquí había visto una que me había hecho mucha gracia. ¿Cómo sois, eh?", ha dicho la artista.