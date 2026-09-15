Guitarricadelafuente comparte el primer adelanto de 'La Nieve', su canción para 'La Bola Negra', y anuncia la fecha de estreno
La Nieve está a punto de llegar. Guitarricadelafuente lanzará este viernes 18 de septiembre la canción compuesta para La Bola Negra, la película de Los Javis que llega a las salas de cine una semana más tarde. El anuncio del lanzamiento ha venido de la mano del primer adelanto del tema. Escucha cómo suena.
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La Bola Negra llega a los cines el viernes 25 de septiembre y antes lo hará La Nieve, la canción compuesta por Guitarricadelafuente para la película de Los Javis.
El cantante valenciano, que debuta como actor en esta producción, lanzará la canción el viernes 18 de septiembre, justo una semana antes del estreno de la cinta inspirada en la obra homónima que Federico García Lorca dejó sin terminar y en la pieza teatral La piedra oscura de Alberto Conejero.
El anuncio de la fecha de La Nieve ha llegado de la mano del primer adelanto de la canción, que suena en el último vídeo publicado en redes por Guitarricadelafuente y en el que se ve una sucesión de imágenes de la película.
El cantante de Bènicassim interpreta la canción que suena al final de la película en una emotiva escena ambientada en la nieve y en la que colabora con el productor Raül Refree, encargado de la banda sonora de La Bola Negra. Juntos podrían optar al Oscar a Mejor canción original ya que, según publicó el pasado agosto The Hollywood Reporter, esta sería la canción presentada para competir en esta categoría en la próxima edición de los Premios Oscar. De ser así podría competir con con I Knew It, I New You, de Taylor Swift para Toy Story 5.