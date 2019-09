Halsey muestra su talento como pintora en el vídeo de ‘Graveyard’

Halsey ha anunciado que el 17 de enero de 2020 saldrá su esperado álbum, que llevará por nombre 'Manic'. Además, ha lanzado una nueva canción, 'Graveyard', de pop electrónico producido por Jon Bellion y The Monsters and Strangerz.

La canción viene acompañada de un vídeo que muestra un time-lapse de la artista pintando un autorretrato, que forma parte de la portada del disco.

'Manic' incluirá sus anteriores singles como 'Without Me' o 'Nightmare', aunque todavía no se conoce el tracklist completo.