Rihanna, Lady Gaga, Demi Lovato, Halsey y más artistas protestan contra la nueva ley que impide abortar

El estado americano de Alabama ha aprobado la ley contra el aborto más restrictiva de la historia, donde no se contemplan excepciones como la violación o incesto. No es el único estado que ha aprobado estas medidas y diferentes personalidades han utilizado sus redes como altavoz para protestar contra este ataque a la libertad de las mujeres. Lady Gaga , Rihanna y Halsey son algunas de las artistas que han mostrado su profundo rechazo.

Solo se permite el aborto en Alabama (Estados Unidos) en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre. Cualquier médico que lo practique en cualquier otra circunstancia se enfrentará a 99 años de prisión. El estado acaba de aprobar la ley más restrictiva de la historia de los Estados Unidos, que tumba la ley de 1973 que declaró el aborto en EEUU como un derecho constitucional. Otros estados como Kentucky o Georgia han aprobado medidas restrictivas parecidas. Ni siquiera se permite el aborto en caso de violación o incesto.

Han sido en concreto 25 hombres los que han aprobado esta ley (que tiene efecto directo en la vida de muchas mujeres), cuyas caras han circulado a través de las redes sociales, donde se han sucedido numerosas protestas. Personalidades como Rihanna, Lady Gaga o Demi Lovato han expresado su conmoción y enfado ante este ataque a las libertades femeninas.

“Mi cuerpo, mis principios, mi vida, mi elección, no los tuyos”, publicaba Demi Lovato en Instagram, seguía: "tanto si estás de acuerdo como si no, cada humano y en este caso las mujeres merecen el derecho de decidir por ellas mismas lo que quieren o lo que necesitan hacer con sus cuerpos. Esa decisión no la tomas tú. Especialmente cuando primero se les ha arrebatado su cuerpo (en el caso de las violaciones)".

"Echad un vistazo. Estos son los idiotas que toman decisiones para las MUJERES en Estados Unidos. Vergüenza", tuiteaba la intérprete de Work.

"Esto es una farsa y rezo por todas estas mujeres y niñas que sufrirán las consecuencias de este sistema", decía Lady Gaga.

"Siempre he sido sincera sobre mis problemas con la salud reproductiva y el embarazo: lo que ocurre en mi cuerpo, lo que tú vives, no es decisión de nadie. Criminalizar a gente que busca abortar es una manera de asegurarse que aquellas personas con autonomía son desprovistas de su derecho a votar. Y esto por lo tanto perpetúa un ciclo. Ver que el gobierno es inmune a nuestra experiencia y a la temperatura social en torno al aborto es otro fracaso fatal para la humanidad", explicaba Halsey.

A través del hastag #YouKnowMe (Me conoces a mí) , numerosas mujeres están compartiendo sus historias personales, una respuesta a quienes piensan que nunca han conocido a una mujer que haya abortado.