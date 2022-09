De Harry Styles a Taylor Swift: los artistas que tienen grados universitarios sobre ellos

La Universidad de Nueva York ha anunciado que van a impartir un curso dedicado a Lana del Rey bajo el nombre Temas en música grabada: Lana del Rey . Sin embargo, no es la única artista que tiene algún grado en su honor.

La contribución de los artistas al mundo de la cultura es cada vez más evidente, así que es obvio que todo esto tenga que estudiarse. El Instituto Clive Davis de la Universidad de Nueva York ha anunciado que a partir de octubre ofertarán un curso dedicado a Lana del Rey.

Bajo el nombre Temas de música grabada: Lana del Rey, el objetivo del mismo será estudiar la influencia de la intérprete de Born to die en movimientos sociales como el Black Lives Matter o el Me Too.

Este curso, según explica Variety, se llevará a cabo entre el 20 de octubre y el 8 de diciembre y lo dará la periodista Kathy Iandoli. Para ella, Lana del Rey "es tanto un modelo como una advertencia, una estrella del pop complicada que resuena tanto con sus fans, no por cómo los hace sentir por ella, pero más bien cómo los hace sentir acerca de sí mismos".

"Ella ha cambiado los parámetros del pop barroco y ahora más específicamente del pop de chicas tristes a través de su música, al expandir el tema que a veces es controvertido y desafiante. Hay tantas piezas en este mosaico que ahora conocemos como Lana del Rey, y este curso examina cada dimensión del mismo", ha recordado.

Sin embargo, Lana del Rey no es la única artista que tiene un curso o grado universitario en su honor.

Harry Styles

En julio de 2022, la Universidad Estatal de Texas anunciaba que iba a poner en marcha en primavera de 2023 el grado Harry Styles y el culto a la celebridad: identidad, Internet y la cultura pop europea. Este curso presenta varios enfoques, pero su objetivo es analizar el impacto que el británico ha tenido en la cultura pop europea en campos tan diversos como la moda, la música o incluso la sexualidad.

La noticia la dio a conocer el organizador de este grado, el doctor Louie Dean Valencia, que contaba en Twitter todos los detalles del mismo. "Es oficial, oficial. Estoy impartiendo el primer curso universitario del mundo sobre el trabajo de Harry Styles", explicaba.

Enumeró en que consistirá el curso: "Se enfoca en el músico británico Harry Styles y la cultura popular europea para comprender el desarrollo cultural y político de la celebridad moderna en relación con cuestiones de género y sexualidad, raza, clase, nación y globalización, medios, moda, cultura de fanáticos, cultura de Internet y consumismo".

Además, Valencia justificó en una entrevista con KXAN, la creación de este grado afirmando que "los historiadores siempre han usado artistas, músicos para comprender un momento de la historia". Del mismo modo, lo ha comparado con como se ha hablado de The Beatles para explicar la década de los 60.

Taylor Swift

La Universidad de Texas (Austin) también lanzó un curso dedicado a Taylor Swift, en el que se analizaba toda su trayectoria musical. Se llama Concursos literarios y contextos: el cancionero de Taylor Swift y estaba siendo impartido por la periodista Brittany Spanos.

Entre los temas que se estudiaban estaban, por supuesto, sus canciones, su legado como compositora de música pop y sus principales datos biográficos, junto al impacto que ha causado su música en la cultura popular.

"Este curso propone deconstruir el atractivo musical de Taylor Swift a través de una lectura detallada de su obra y de su discurso público en relación con su propio crecimiento como artista y celebridad", recalca la descripción del mismo.

Bad Bunny

La Universidad Estatal de San Diego (California) ha lanzado recientemente un grado sobre el artista puertorriqueño Bad Bunny, en el que su punto central es su aportación a América Latina.

El curso estará a cargo del profesor Nate Rodríguez, quien ha señalado en CBS News que el intérprete de Me porto bonito ha revolucionado la industria del reggaeton "como no lo ha hecho nadie". "Cuando piensas que dicho género se trata de ser hipermasculino y machista, Bad Bunny llega y desmitifica esa creencia", ha añadido.

Para este profesor, el artista "brinda otro lado de la masculinidad, ya que esta puede ser auténtica, entrañable e, inclusive, amorosa".

Miley Cyrus

En 2014, saltó la noticia de que el centro Skidmore College de Saratoga Springs de la Universidad de Nueva York estrenó un curso de verano dedicado a Miley Cyrus. Se llamaba La sociología de Miley Cyrus: raza, clase social, género y medios de comunicación y estaba impartido por la profesora Carolyn Chernoff.

Algunos de los temas que se estudiaron en él eran: El surgimiento del concepto de la Princesa Disney, La división de los sexos y la transformación de la niñez en producto, Transiciones a la edad adulta, Qué les ocurre a las estrellas de Disney cuando maduran (véase Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera...), Uso de la cultura desde los puntos de vista de raza, clase social y género, y Bisexualidad, cultura gay radical, y el cuerpo femenino.

Beyoncé

En este mismo año, la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey) impartió el curso Politizando a Beyoncé, y estaba liderado por el profesor Kevin Allred, con el objetivo de analizar el cambio social en temas como la raza o el género.

"Este no es un curso sobre la implicación política de Beyoncé o sobre cuántas veces ha actuado para la investidura del presidente Obama", explicó Kevin.

"Mientras otros artistas simplemente publican discos, ella ha creado una gran historia alrededor de su vida, su carrera y su persona", detalló.

Cada vez son más los artistas con estudios en su honor, ya que se debe reconocer la increíble labor que han hecho para la sociedad.