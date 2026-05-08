La historia del abrigo viral de Amaia Montero y la reacción de la cantante a los memes

Si hay un abrigo que ha pasado a la historia de la música, ese abrigo es el que luce Amaia Montero en el videoclip de Todos estamos cantando la misma canción.

La Oreja de Van Gogh despidió el año 2025 con el lanzamiento del nuevo single de su nueva era y, más allá del asunto musical, el tema fue muy comentado por el look elegido por la vocalista.

La noche de fin de año, momento de presentación de la canción, fue una sucesión de memes y bromas con comparaciones de lo más divertidas. A Amaia se le llegó a encontrar parecido con una palomita de maíz, con Kenny de South Park, con un Labubu y hasta con un edredón de plumas.

Las risas fueron infinitas durante las primeras horas de 2026 y la cantante, lejos de pasar de los comentarios, se subió al carro con una respuesta que se hizo tan viral como el propio abrigo.

Amaia Montero se lo tomó con ironía

La cantante y compositora, que marcaba con esta canción su regreso a La Oreja de Van Gogh tras 18 años, se tomó las comparaciones a broma y el 2 de enero publicó en Instagram una fotografía tumbada en la cama con unas extravagantes gafas de sol y el abrigo puesto como si fuera un edredón.

"UN EDREDÓN, A MI MANERA 😂😂😂💙💖💛💝💚🖤💗🩵💘💞💓💕💜🩶🩷♥️", apuntó en el comentario de la publicación haciendo un guiño a la letra del estribillo: "Yo creo en Dios a mi manera / Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal".

La foto de Amaia enfundada en el abrigo-edredón y tumbada en la cama recuerda, en cierto modo, a la portada del disco Lo que te conté mientras te hacías la dormida, el tercer álbum de La Oreja de Van Gogh publicado en 2003.

No fue la cantante la única que reaccionó a las bromas, también sus compañeros —Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería)— se unieron y le dejaron un divertido mensaje en la publicación. "No lo traerás de gira, ¿verdad?".

La Oreja de Van Gogh arranca la gira Tantas cosas que contar el fin de semana del 9 y 10 de mayo en el Bizkaia Arena de Baracaldo (Vizcaya) para seguir, tres semanas después, en el Movistar Arena de Madrid. Las fechas de los primeros conciertos en la capital son: 28, 29 y 30 de mayo.

La diseñadora del abrigo de Amaia Montero

La prenda de Amaia Montero es una creación de la donostiarra Isabel Zapardiez.

La diseñadora de alta costura es la responsable del abrigo que se presentó en redes como "una estructura envolvente, construida a partir de 56 metros de tejido, donde el neopreno blanco permite controlar el volumen y definir una silueta sólida y protectora" y que recibió también halagos por los seguidores de la modista.

"El efecto buscado, impactante y envolvente en cuanto a la línea. El tono flúor interior daba fuerza y rotundidad a la pureza del blanco", señaló una seguidora sin entender el revuelo causado. "La estructura, el tejido, la combinación bicolor... una puesta en escena de estrella", añadió otro.