Rosalía, una palomita y un labubu: los parecidos razonables del abrigo de Amaia Montero en el videoclip de 'Todos estamos bailando la misma canción'
La primera canción de La Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero es noticia este 1 de enero y no solo a nivel musical. El enorme abrigo blanco que lleva la cantante en el videoclip se ha convertido en una fuente inagotable de memes. ¡No te pierdas los parecidos que le han encontrado!
La Oreja de Van Gogh estrena Todos estamos bailando la misma canción
Amaia Montero luce un enorme abrigo blanco en el videoclip de Todos estamos bailando la misma canción, la primera canción de La Oreja de Van Gogh tras su regreso a la banda.
La cantante donostiarra ha elegido un diseño de Isabel Zapardiez para este significativo momento y muy pocos se han mostrado indiferentes ante la llamativa elección.
En una noche en la que las redes se llenan de memes, la aparición en pantalla de Amaia Montero con ese enorme abrigo que le cubría la cabeza al inicio de la actuación —el estreno del videoclip ha sido en televisión— ha llevado a muchos a buscarle parecidos razonables y no han tardado en encontrarlos.
El abrigo de Amaia Montero, sobre en el primer momento, ha dado pie a simpáticas reinterpretaciones en las que las palomitas han sido las grandes protagonistas y también ha habido referencias a Rosalía.
Repasamos algunas de las referencias más divertidas y cariñosas.