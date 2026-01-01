Rosalía, una palomita y un labubu: los parecidos razonables del abrigo de Amaia Montero en el videoclip de 'Todos estamos bailando la misma canción'

El abrigo de Amaia Montero en el videoclip de 'Todos estamos bailando la misma canción' | VEVO

Amaia Montero luce un enorme abrigo blanco en el videoclip de Todos estamos bailando la misma canción, la primera canción de La Oreja de Van Gogh tras su regreso a la banda.

La cantante donostiarra ha elegido un diseño de Isabel Zapardiez para este significativo momento y muy pocos se han mostrado indiferentes ante la llamativa elección.

En una noche en la que las redes se llenan de memes, la aparición en pantalla de Amaia Montero con ese enorme abrigo que le cubría la cabeza al inicio de la actuación —el estreno del videoclip ha sido en televisión— ha llevado a muchos a buscarle parecidos razonables y no han tardado en encontrarlos.

El abrigo de Amaia Montero, sobre en el primer momento, ha dado pie a simpáticas reinterpretaciones en las que las palomitas han sido las grandes protagonistas y también ha habido referencias a Rosalía.

Repasamos algunas de las referencias más divertidas y cariñosas.

El edredón de Rosalía cantando 'La fama'

El nuevo labubu favorito

Beyoncé, en el Louvre

Un guiño a Lizzie McGuire

Es Kenny de South Park

Humor amarillo siempre presente

Una palomita de Fin de Año

La reina del Pop(Corn)

