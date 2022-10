La historia de 'Devuélveme a mi chica': a quién le dedicó David Summers la canción de Hombres G

Te interesa El mensaje con el que David Summers destapó la infidelidad de Adam Levine hace meses

Todos han estado en alguna fiesta en la que han cantado la famosa frase 'sufre mamón, devuélveme a mi chica'. A pesar de que esta canción de Hombres G se estrenó en 1985, se ha convertido en un hit conocido en todo el mundo.

El tema forma parte del primer disco de la banda de David Summers y sirvió para catapultar a este grupo al estrellato más absoluto.

Sin embargo, a pesar de lo que muchas personas creen está basada en una historia real que le ocurrió al líder de la banda, David. Cuenta la historia de una chica con la que él estuvo saliendo y que le dejó por otro, así que él la compuso para desahogarse, pero nunca llegó a pensar que se convertiría en un hit.

Por qué David Summers compuso esta canción

La banda estaba preparando uno de sus primeros conciertos que iba a dar en 1982 en la sala Rock-ola, cuando David se enteró de que iba a asistir una exnovia suya que acababa de dejarlo por otro chico. Tal y como contó para Eldiario.es, él quería que tanto su expareja como su nuevo novio la oyeran, así que la compuso en pocos días para incluirla en esta actuación.

"Unos días antes, me contaron que iban a venir mi exnovia y el niño pijo con el que se había ido. Así que escribí la canción, me reuní con los chicos una tarde en casa y la montamos en un momento para tocarla en el concierto, pero solamente por joder, solamente para que la oyeran ellos dos. Esas eran mis motivaciones para hacer canciones en aquella época", explicó el artista.

La canción incluye algunas amenazas, como cuando dice que le va a poner 'polvos picapica', pero él quiso dejar claro que "todo era humor": "Es todo en clave de humor… Creo que no hay nada mejor que hacer una broma con una tragedia amorosa para pasar página".

Quién era la chica de la canción de David Summers

Esta canción tiene nombre y apellidos, ya que está dirigida concretamente para la exnovia de Summers. La joven se llama Macu y era una alumna del Colegio Mater Inmaculata a la que el cantante conoció cuando él tenía 16 años y ella 15.

Macu venía de una familia con mucho poder adquisitivo muy unida a la aristocracia española, pero un día aceptó tener una cita con David después de salir de misa.

En el libro escrito por el cantante, detalló como fue este momento: "Fue la primera vez que me enamoré, era la época en la que nos pasábamos todo el rato en el parque junto a la M-30 porque éramos menores y no nos dejaban entrar a ningún garito. Ahí nos encontrábamos a las niñas, porque los colegios no eran mixtos".

Hombres G // getty images

Por qué Macu dejó a David Summers

Se vieron varias veces y surgió el amor, aunque como se dice en la canción, ella terminó yéndose con 'un niño pijo'. "Era un chico que llevaba un jersey amarillo, tenía un Ford Fiesta blanco y que iba a estudiar para ser notario...", afirmó para Eldiario.es.

Por aquel entonces, Summers vestía "muy punki" y fue el motivo por el que Macu le dejó: "Decía siempre que 'iba con pintas'".

'Devuélveme a mi chica' se convirtió en un hit mundial

Con Devuélveme a mi chica, David Summers solo quería llamar la atención de su ex y su nuevo novio y para nada se esperaba que se convertiría en un tema tan escuchado.

"La hice para que la escucharan. La ensayamos un poco y la tocamos. Lo que no nos imaginábamos era el éxito que iba a tener. Hacíamos conciertillos y la gente nos pedía la del 'pica pica'. Y cuando grabamos el primer disco decidimos incluirla. Esa canción (se llama realmente 'Devuélveme a mi chica') nos ha abierto puertas de países enteros. Nos lo dio todo", apuntó el líder de Hombres G en El Hormiguero.