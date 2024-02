La historia y la letra de ‘El amor de Andrea’, la canción de Vetusta Morla y Valeria Castro nominada al Goya

Vetusta Morla y Valeria Castro competirán con, entre otros, Xoel López y Rigoberta Bandini por hacerse con el Goya a la Mejor canción original. La exitosa banda indie y la cantautora canaria son los intérpretes de El amor de Andrea, el tema principal de la película homónima dirigida por Manuel Martín Cuenca que cuenta la historia de una joven que quiere recuperar el amor de su padre, y de la que los autores de Copenhague han compuesto la banda sonora completa.

Esta no es la primera vez que Vetusta Morla se pone a disposición del director de La flaqueza del bolchevique para poner música a sus trabajos. Los madrileños fueron los creadores del universo sonoro de su anterior película, La hija (2021), de la que el tema Reina de las trincheras era su canción original.

Y, como reconoció Juanma Latorre, compositor y guitarrista del grupo, seguramente no será la última vez pues no descartan dedicarse a tiempo completo a componer bandas sonoras. "Sobre todo porque es muy hermoso y verdaderamente apasionante ver cómo se construye esa película y participar en cómo se construye esa magia", contó el músico. De hecho, Latorre también ha trabajado en la película Teresa, la adaptación de la obra de teatro de Juan Mayorga La lengua en pedazos.

Una canción no deseada

Sobre el proceso de creación, Pucho, Guille, Juanma y David El Indio explicaron que hay mucho trabajo detrás: “Primero leímos el guion, incluso en una fase en la que el guion no estaba cerrado. Después fuimos al rodaje, nos empapamos del ambiente que había. En el rodaje delante y detrás de la cámara, que en ambos casos es importante. Y hablamos mucho, durante muchas horas con Manuel”.

Así, contaron, todo fue fácil porque “ya no hay grandes desencuentros” con el director: ”Por supuesto, hay cosas que ajustas, cosas que encajan mejor y peor, pero esa sensación de desencuentro total, de no estamos en la misma página, eso no ha pasado”.

Además, como también explicaron, Martín Cuenca no quería una canción original para la película: “Se la enseñamos a Manuel cuando casi estaba terminada”. Para ellos, era imprescindible, era el punto de partida, “por una cuestión de metodología de trabajo”, para desarrollar la banda sonora al completo: “Es nuestro guion. Marca unas líneas y una estética”.

"Si tú escuchas Reina de las trincheras y luego la banda sonora de La hija o escuchas El amor de Andrea y luego la banda sonora verás que está todo muy emparentado. Digamos que el big bang se produce en una canción y para nosotros, que somos un grupo, una banda de rock, pues tiene sentido que sea así”, explicó Latorre sobre el proceso de creación de la música de la película a partir de la canción.

"Si escuchas 'El amor de Andrea' y luego la banda sonora verás que está todo muy emparentado. Digamos que el big bang se produce en una canción"

La banda al completo viajó a Cádiz, donde se rodó El amor de Andrea, y ese lugar, determinó el sonido ‘habanero’ de la canción. "En Cádiz sobrevolaba algo que iba más allá de sus paredes y tenía que ver con sus historias, las de ida y vuelta al otro lado del océano, con el imaginario de lo que está más allá de sus callejuelas y su Caleta", detallaron

Creada la composición principal —que en realidad pone fin a la película—, se vieron en la necesidad de completarla con una voz especial: “Era muy importante encontrar una voz femenina porque la canción está contada desde el punto de vista de Andrea, la protagonista, y era muy raro que eso estuviera cantado por un hombre. Debía ser una mujer y nos parece que el timbre y la manera de cantar de Valeria lo encarnaba perfectamente. Luego Pucho —el cantante de Vetusta Morla—, también canta. En la película hay dos personajes, está Andrea y su amigo fiel Abel. Valeria y Pucho son un trasunto de Andrea y Abel y se convierten en canción. La canción trata de imaginar qué pasaría al término de la película”.

"La canción está contada desde el punto de vista de Andrea y era muy raro que eso estuviera cantado por un hombre. Debía ser una mujer y el timbre y la manera de cantar de Valeria lo encarna perfectamente"

Para la canaria, trabajar con la banda ha sido una oportunidad y un privilegio: “A mí me hacía una ilusión tremenda colaborar con ellos porque al fin y al cabo han formado parte de mi historia vital y de lo que he escuchado en mi vida porque Vetusta Morla ha estado ahí”, reconocía la cantante que fue nominada en los últimos Latin Grammy a la Mejor canción de cantautor por La raiz.

Aseguran los miembros de la banda que componer El amor de Andrea ha tenido doble premio: hacer la canción con Valeria y la nominación a los Goya. “Evidentemente, la nominación nos hace mucha ilusión. Es como cuando te ponen una tapa en un bar aunque no la pidas, pero si te la ponen es bienvenida", afirmaba Guilermo Galván, el guitarrista de Vetusta Morla.

La letra de la canción 'El amor de Andrea'

Yo no puedo adivinar qué dragones te silban

¿Quién te puso el antifaz que mudó tu piel?

Voy a seguir, aunque todos se rindan

Voy a buscarte una y otra vez

Solo quiero comprobar a qué huele tu orilla

Pintarás a este barco y volar con él

Quiero saber qué miedos te anidan

Dónde te escondes para no volver

Revuelvo en el futuro

No hay sombra de tu voz

Tal vez el silencio sonará mejor

Sé que tienes tu razón, yo no pierdo la mía

No hay secreto que me impida que hoy te vuelva a ver

Voy a seguir tus pasos de baile

Cuando el cielo se aclare, allí estaré

Prendida del futuro

Como flor del ojal

Tal vez con la brisa volverá a brotar

Yo no quiero más de lo que me dabas

No quiero limosna del corazón

No me vale el norte que te alumbraba

No me vale, y voy

Perdida en el futuro

Sin sombra de tu voz

Tal vez el silencio sonará mejor