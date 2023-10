La historia y letra de 'El árbol', la canción de Amaia para la serie de Los Javis 'La Mesías'

Amaia llega a la televisión de la mano de Los Javis en la serie La Mesías, que cuenta la oscura historia sobre la superación de los miedos y los traumas mientras se combate el lado peligroso del fanatismo religioso.

Supone una especie de vuelta de tuerca de La Llamada, ya que en esta nos encontrábamos con un escenario de luces en el que la fe y sus valores eran los únicos capaces de salvarnos.

En La Mesías, Amaia interpreta a una adolescente que forma una banda de pop cristiano -Stella Maris- junto a sus hermanas por deseo de su madre. Una muchacha que la artista definió como "curiosa" y que "tiene muchas ganas de vivir".

Pero el papel de la navarra va más allá de la interpretación y figura como una de las responsables de la banda sonora con su canción El árbol. Poco sabíamos sobre ella, aunque hace poco confirmó que fue el primer tema que había escrito tras salir de Operación Triunfo.

'El árbol', la primera canción de Amaia

Lo dijo en RTVE Playz, asegurando que al volver a su casa "quería componer y nunca lo había hecho". "Quería hacer mi música y tenía que hacer un disco. Ese día, el día que me puse a componer, salió esta canción. Nunca hice nada con ella porque como que no... No sé, no surgió", explicó.

Años después de OT, Los Javis le ofrecieron el papel en La Mesías y ella aceptó. En una reunión, les puso la canción y todos alucinaron porque "iba perfecta la letra y parecía que estaba hecha para la serie". "Todo lo que decía en la letra encajaba perfecto, fue algo como un poco mágico. Cuando la hice no tenía ni idea de la serie, ni nada", apuntó.

"Me parece muy bonito y me hace muchísima ilusión que esta canción, a la que yo también tenía bastante cariño porque era lo primero que había hecho en mi vida, salga en la serie. Que no la haya sacado nunca pero que esté ahí, en una escena tan bonita. Me hace mucha ilusión", confesó muy emocionada la navarra.

La interpretó por primera vez en Madrid

La canción ha permanecido en las sombras muchos años y ha visto la luz gracias a La Mesías. De hecho, no la había tocado jamás en directo hasta su último concierto en Madrid como parte de la gira Cuando no sé quién soy.

"Es un trocito solo, no la voy a hacer entera", reveló a sus fans antes de sentarse al piano a interpretarla. El resultado fue magnífico y los asistentes quedaron enamorados de la letra y la melodía que Amaia había llevado a la capital.

Letra de 'El árbol', de Amaia

El árbol ve la luz este 11 de octubre, aunque por ahora, la letra que tenemos es la cantó ella durante el show en el WiZink.

La ventana parece un cuadro

Hay un árbol y hace sol

Y es un cuadro pintado por mí

En el día de la madre

Y ese árbol me hace pensar

En el tiempo que ha pasado y pasará

Y acabará, acabará con nosotros

Y acabará, acabará con nosotros

Y con la humanidad

Desde sus inicios, Amaia demostró que tenía una luz espléndida y nadie podía batirla. Día a día, la navarra lo sigue demostrando.