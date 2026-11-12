Un homenaje a José Alfredo Jiménez en forma de canciones: artistas que han reinterpretado al cantautor mexicano

Es la noche más importante para la industria de la música latina y una cita que los artistas nominados esperan con ansiedad. Este año, esa lista de nominaciones las lidera, como en 2023 y 2024, el compositor y productor Edgar Barrera, con 10 candidaturas. Le siguen Rosalía, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler, con siete cada uno de ellos.

Pero además de ellos, hay otros dos artistas que tendrán un especial protagonismo en esa gala celebrada este jueves en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Se trata del cantautor y trombonista estadounidense Willie Colón, fallecido en febrero, y de José Alfredo Jiménez, conocido como el Rey de las Rancheras, dos figuras esenciales de la música latina cuya influencia aún se escucha hoy.

El segundo de ellos, el cantautor mexicano, falleció en noviembre de 1973, hace más de 50 años, y muchas de las 300 canciones que compuso en vida han sido versionadas y reinterpretadas por artistas actuales, especialmente mexicanos. Chavela Vargas, Natalia Lafourcade, Luis Miguel o Joaquín Sabina han cantado al desamor, al dolor y a las raíces con los versos y las trompetas que ya pensó José Alfredo Jiménez y que gozan de la consideración de himnos.

Aquí la setlist de las mejores versiones de canciones de José Alfredo Jiménez:

Chavela Vargas y En el último trago

El rey de las rancheras y la cantante mexicana de la voz desgarrada fueron grandes amigos. Vargas aseguró a lo largo de su vida que ambos pasaban mucho tiempo tomando tequila en el famoso restaurante Tenampa de Ciudad de México.

Ella versionó varias de sus canciones, como Un mundo raro o Las ciudades, pero hay una que alcanzó fama internacional, En el último trago, especialmente cuando Pedro Almodóvar la usó en la banda sonora de La flor de mi secreto.

Joaquín Sabina y 'Ojalá que te vaya bonito'

El músico madrileño siempre ha hablado del compositor mexicano como referente e inspiración, reivindicándole como uno de los grandes creadores de la música en español.

“Yo lo amaba sin haberme dado cuenta de que además tenía unos versos impresionantes, no sabía si la música era suya. No creo que haya otro caso en el mundo que encarne más, por encima de las diferencias de clase ni de generaciones, el alma de un país”, llegó a decir de él.

Tú recuerdo y yo, La noche de mi mal, Las ciudades y Ojalá que te vaya bonito han sido algunas de sus canciones que el de Úbeda ha versionado con mucho éxito.

Leiva y La mordida del Gran Pitbull Cruz

Quizá llevado por el gusto de su amigo Joaquín Sabina, Leiva también ha encontrado en las composiciones de José Alfredo Jiménez inspiración. Por ejemplo, su tema La mordida del Gran Pitbull Cruz, es un corrido inspirado en Con la muerte entre los puños, del cantautor mexicano.

Por no hablar de la preciosa versión de En el último trago que realizó junto a la cantautora mallorquina Maika Makovski para RTVE.

Luis Miguel y 'La media vuelta'

En el repertorio del apodado Sol de México las rancheras ocupan un lugar muy destacado. Tiene dos discos dedicados a ellas y en sus conciertos son las canciones más aplaudidas y coreadas.

Y como no podía ser de otra manera, José Alfredo Jiménez es uno de sus referentes del que ha versionado Si nos dejan, Amanecí en tus brazos o Deja que salga la luna. Aunque el lugar más relevante lo ocupa La media vuelta. Dicen que para Luis Miguel este es su videoclip preferido ya que recreó la época de oro de la música mexicana reuniendo a Juan Gabriel, Lola Beltrán, Katy Jurado y al propio hijo de José Alfredo.

Maná y 'Te solté la rienda'

La banda mexicana debe uno de sus grandes éxitos a José Alfredo Jiménez. El segundo sencillo de su Maná MTV Unplugged, publicado en 1999, fue una versión de la ranchera Te solté la rienda y logró posicionarse en el puesto 29 del Billboard Hot Latin Tracks.

En directo Maná también ha presentado en varias ocasiones El rey. La más reciente, durante el Mundial celebrado este verano, concretamente en el partido de octavos de final entre México e Inglaterra celebrado en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Natalia Jiménez y 'Si nos dejan'

La exvocalista de La quinta estación rindió homenaje a sus raíces mexicanas y al gran compositor de rancheras en el con el álbum De Jiménez a Jiménez, que lanzó en octubre de 2024 y fue grabado en directo en el Teatro Juárez de Guanajuato.

En total fueron siete canciones del compositor las que versionó en el disco, entre ellas, Ojalá que te vaya bonito, Deja que salga la luna y Si nos dejan.

Natalia Lafourcade, 'Cuando sale la luna'

Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez son los culpables de que Natalia Lafourcade sea hoy la artista que es. Ellos la hicieron abrazar sus orígenes mexicanos y a ellos les ha rendido homenaje a través de su música.

Del segundo ha versionado varios temas, entre ellos El rey o Serenata Huasteca, pero su interpretación más conocida es Cuando sale la luna, que grabó junto al cantautor Leonel García para el disco Así te queremos, un homenaje colectivo a José Alfredo.

Vicente y Alejandro Fernández, y El rey

Si el fallecido Vicente Fernández es considerado el máximo representante de la ranchera mexicana, su hijo se ha convertido en su digno heredero y ambos han bebido de las composiciones de Alfredo Jiménez a lo largo de su carrera.

De hecho, Vicente Fernández lanzó dos discos de homenaje a José Alfredo Jiménez, uno en 1990 y otro póstumo que se publicó en 2023. Sus versiones de Que te vaya bonito y La media vuelta fueron dos éxitos de su carrera.

Mención aparte merece El rey, canción que también ha sido versionada por Alejandro Fernández y es una de las más aclamadas del cantante, con permiso de Si nos dejan.

Enrique Bunbury, El Jinete

El exlíder de Héroes del Silencio también tiene en el mexicano José Alfredo Jiménez un referente y una inspiración. “Es del autor que más canciones he cantado y he grabado: El Jinete, Hijo del pueblo, Te solté la rienda, Ella… Para mí es uno de los grandes escritores de canciones”, señalaba en una entrevista al periodista colombiano Christian Forigua.

En el álbum en directo Pequeño cabaret ambulante, grabado en México en el año 2000, incluyó su célebre versión de El jinete.