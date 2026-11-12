De Rosalía a Leiva: la representación española en los Latin Grammy 2026

Las Vegas celebra este jueves 12 de noviembre una de las veladas más importantes de la cultura latinoamericana: la ceremonia de entrega de los Latin Grammy. Los prestigiosos galardones celebran la música en español, portugués y otros idiomas considerados iberoamericanos en esta 27ª edición en la que, como no podría ser de otra manera, habrá numerosos artistas españoles.

Todo apunta a que Rosalía será una de las grandes protagonistas de la noche. Tras el éxito de LUX, la catalana —que ya cuenta con once premios Latin Grammy— es una de las máximas nominadas, con un total de siete menciones, entre las que destacan Álbum del año y Canción del año. Además, la artista será una de las encargadas de amenizar la gala con una actuación en directo.

Bad Gyal debuta en estos premios con un total de dos nominaciones, entre ellas a Mejor álbum de música urbana por Más Cara, y Leiva también opta a dos galardones gracias a su canción Hasta Que Me Quede Sin Voz. Por su parte, Alejandro Sanz y Pablo Alborán son dos de los candidatos a Mejor álbum pop contemporáneo por ¿Y ahora qué +? y KM0 respectivamente.

Los otros artistas españoles que cuentan con una nominación son: Niña Pastori, a Mejor álbum tropical contemporáneo por Color Fania; Magö de Oz, a Mejor álbum de rock por Malicia; Kase.O, a Mejor canción de rap/hip hop por Mono; Quevedo, a Mejor canción urbana por Yo y tú; Teo Planell, a Mejor álbum de música alternativa por Demian; Hakuna Group Music, a Mejor álbum cristiano en español por Tú; Violeta y Bronquio, a Mejor interpretación de música electrónica por Ojalá Remix; y Yerai Cortés, José Mercé, Mayte Martín y Mercedes Luján, que compiten en la categoría de Mejor álbum de música flamenca.

Los artistas españoles que actuarán en los Latin Grammy

Nominaciones a un lado, la presencia española sobre el escenario está asegurada con las actuaciones de la gala. Por quinta vez en su carrera, Rosalía actuará en directo después de arrasar en 2023 cantando Se nos rompió el amor. Además, la cita supone el debut de Bad Gyal, una de las últimas actuaciones confirmadas junto a Karol G y Bizarrap.

La Premiere del Latin Grammy, que tendrá lugar a las 15:00 horas ET (21:00 en España), también va a contar con música en directo. Pablo Alborán y Yerai Cortés son los dos artistas españoles que actuarán en esta ceremonia que presentará Niña Pastori junto a la compositora mexicana Lila Downs y la artista brasileña Daniela Mercury y en la que Leiva entregará uno de los premios.

La lista de españoles nominados a los Latin Grammy 2026

Rosalía

Grabación del Año - La Perla

Álbum del Año - LUX (Complete works)

Canción del Año - La Perla (ft. Yahritza y su esencia)

Mejor canción pop - La Perla (ft. Yahritza y su esencia)

Mejor álbum de música alternativa - LUX (Complete works)

Mejor canción en lengua portuguesa - Memória (Con Carminho)

(Con Carminho) Mejor ingeniería de grabación para un álbum

Bad Gyal

Mejor interpretación reggaetón - Choque (Featuring Chencho Corleone)

(Featuring Chencho Corleone) Mejor álbum de música urbana - Más Cara

Alejandro Sanz

Mejor álbum pop contemporáneo - ¿Y Ahora Qué +?

Pablo Alborán

Mejor álbum pop contemporáneo - KM0

Niña Pastori

Mejor álbum tropical contemporáneo - Color Fania

Mag de Oz

Mejor álbum de rock - Malicia Kase.O

Mejor canción de rap/hip hop - Mono

Quevedo

Mejor canción urbana - Yo y tú

Teo Planell

Mejor álbum de música alternativa - Demian

Hakuna Group Music

Mejor álbum cristiano en español - Tú

Violeta y Bronquio

Mejor interpretación de música electrónica - Ojalá Remix

Yerai Cortés, José Mercé, Mayte Martín y Mercedes Luján