Horarios y actividades de Macondo Park: ¿a qué hora empieza y termina el concierto de Shakira?

Shakira actúa este sábado 3 de octubre por octava vez en su propio estadio, ubicado en el Iberdrola Music de Madrid. Sin embargo, esta no es la única actividad prevista en Macondo Park.

Durante más de 12 horas, este parque multicultural creado exclusivamente para Shakira incluye conciertos paralelos, talleres de lectura o desfiles de moda que se celebran en los ocho pabellones: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).

Para este fin de semana, hay que tener cuidado con la meteorología. De momento, el plan es repartir chubasqueros si llueve y seguir adelante con los horarios establecidos, aunque no se descartan cambios de última hora si la situación meteorológica empeora y piden que nos mantengamos atentos a sus redes sociales por si se produce algún cambio.

De momento, desde Europa FM presentamos el horario de todas las actividades de Macondo Park para hoy sábado:

Apertura y cierre de Macondo Park

Desde el viernes 25 de septiembre, Macondo Park tiene un nuevo horario. Se puede acceder al recinto desde las 13:00 y se puede permanecer allí hasta las 00:15. Esto significa que está abierto durante algo más de 12 horas, un cambio significativo para que el público pueda disfrutar de todas las actividades del parque.

Apertura de puertas y de pabellones - 13:00

Fin de las actividades - 00:15

Horario del concierto de Shakira

Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media.

Inicio del concierto de Shakira - 20:30

Fin del concierto de Shakira - 23:00

Horario de los pabellones: todas las actividades paralelas

La Sala

You Wanted a Hit! - 16:45

Iza TKM - 17:00

Yapi - 17:30

Rebe - 18:20

Amaia - 18:55

La Biblioteca

Narración Las mujeres que aman demasiado - 14:30

- 14:30 Las mujeres ya no lloran, las mujeres leen, piensan y facturan , con Nazareth Castellanos - 15:00

, con Nazareth Castellanos - 15:00 Club de lectura: Una familia moderna con Julia Navarro - 16:30

con Julia Navarro - 16:30 Antología , con Julia Navarro y Alba Cardalda - 18:00

, con Julia Navarro y Alba Cardalda - 18:00 Los secretos: el placer y el deseo femenino en la literatura y en el cine, con Estefanía Ruíz - 19:00

El Museo

La Chismoteka x Orfigyal - 16:30

Crus Lora - 17:30

Klau - 18:30

Macondito

Tatuajes y hairshop - 13:00

Karaoke - 14:00

Tatuajes y hairshop - 14:30

Karaoke - 15:00

Tatuajes y hairshop - 15:30

Baile y magia - 16:00

Karaoke - 17:00

Baile y magia - 17:30

Karaoke - 18:00

Baile y magia - 18:30

El Mercado

Dance shows by Caribe Mami - 14:00-20:00

Tuti Mejía - 14:00

La Cucaracha Orquestra: Jaime Rincones y su Combo Lakalle - 14:45

Tuti Mejía - 16:00

La Cucaracha Orquestra: Jaime Rincones y su Combo Lakalle - 16:45

Tuti Mejía - 18:15

La Cucaracha Orquestra: Jaime Rincones y su Combo Lakalle - 19:00

El Taller