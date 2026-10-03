Guitarricadelafuente ratifica su ascenso al estrellato en Madrid con el último concierto de su gira

Hace casi un año, Guitarricadelafuente celebró su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid ante 17.000 como parte del Spanish Leather Tour. Ahora, este viernes 2 de octubre, el cantante y actor de La bola negra ha vuelto a llenar el recinto de la capital española para cerrar definitivamente la gira más importante de su carrera.

Álvaro Lafuente, nombre real del artista de 29 años, debutó en la música hace ocho años con el foco puesto en el folclore. Ese chico tímido con la guitarra siempre a cuestas prometía hacerse un hueco en la industria, y ese objetivo ya lo ha superado con creces. Tras actuar en España, Europa y América, el cantante se está convirtiendo en un icono global por su frescura y su propuesta a dejarse llevar por las emociones. Y todo esto lo ha reforzado su debut como actor en el segundo largometraje de Los Javis, el cual seguramente lleve a Guitarricadelafuente hasta los Premios Oscar.

Emoción, sensualidad y personalidad

Ante un Movistar Arena lleno hasta las gradas de menor visibilidad, el cantante ha subido al escenario ante un público heterogéneo que rápidamente ha olvidado los catorce minutos de retraso del show. "Esta noche es el fin de un camino de la piel que hoy sale a relucir completamente, esta piel dorada, estas botas doradas de Spanish Leather que ponen su fin esta noche en Madrid. Vamos a celebrar, vamos a vivir", ha dicho durante el primer discurso de la noche.

Fundido en unos zapatos negros, un pantalón dorado brillante y una camisa vaquera, Guitarricadelafuente ha iniciado el concierto por todo lo alto al ritmo de Full time papi, una oda al deseo contemporáneo donde ha desplegado su particular abanico de movimientos. Movimientos que le diferencian como artista encima del escenario, tales como cantar agachado o con el micrófono pegado a la boca.

La declaración de amor de Calypso ha sonado con un Guitarricadelafuente de rodillas que ha terminado tirado en el suelo. Quizás por eso, en Futuros amantes su rostro ya estaba impregnado de sudor mientras tocaba la guitarra eléctrica. Acto seguido, el artista ha interpretado la primera canción que escribió, El conticinio, la cual ha querido dedicar a los que estuvieron "desde el principio" y a los que este es su "primer concierto".

El espectáculo del de Benicasim también está marcado por un fuerte componente sensual, y así lo ha dejado latente durante la actuación de Poses. Sentado en el suelo y sin camiseta, Guitarricadelafuente ha desplegado todo su erotismo ante la euforia del público.

Tras un cambio de camiseta, el cantante ha vuelto a refugiarse en la guitarra para cantar Caballito con los labios muy pegados al micrófono. La emoción del público ha resurgido durante Pipe dream, donde Guitarricadelafuente se ha puesto el pie de micro en el hombro y ha empezado a dar vueltas. Al terminar, ha lanzado un beso a los asistentes y ha pedido ruido antes de pronunciar otro discurso.

"Estoy muy emocionado, estoy cantando para vosotros por última vez este disco. Es muy emocionante hacerlo en esta ciudad, donde ha venido tanta gente de fuera para este concierto", ha dicho antes de presentar la primera canción que surgió de Spanish Leather (2025): Puerta del Sol.

"Fue la primera piedra que me llevó por este camino que me gustaría recorrer con vosotros con las botas doradas. Estoy muy agradecido por todo lo que estas canciones han supuesto este año; cómo vosotros las habéis hecho vuestras, que es lo que más ilusión me puede hacer. Esta canción se llama Puerta del Sol; va para toda la gente que está allí ahora", ha comentado en referencia a las personas acampadas por la vivienda a pocos kilómetros del Movistar Arena. Tras esta reivindicación, Guitarricadelafuente ha pasado del piano a la guitarra con pirotecnia de fondo.

Durante Mataleón, las pantallas han proyectado la letra escrita de la canción, con la que Guitarricadelafuente lanza dos preguntas: "¿Puede que parezca un loco? / ¿O esta vida sabe a poco?". Durante ABC, el artista ha vuelto a refugiarse en el pie de micro y la guitarra, pero esto ha cambiado para el siguiente tema.

Muchos estaban esperando que el joven interpretara por primera vez en directo La nieve, la canción original de La bola negra, y eso es precisamente lo que ha hecho. Con niebla sobre el escenario, Guitarricadelafuente ha interpretado esta emotiva composición inspirada en Federico García Lorca tocando la trompeta, símbolo inequívoco de su personaje en la película: Sebastián.

Samantha Hudson, Miguel Bernardeau y otras sorpresas

Acto seguido, el concierto ha vuelto a aludir al problema de la vivienda a través de una videollamada con Samantha Hudson, quien ha animado al público a acudir a la manifestación del 3 de octubre desde una de las numerosas tiendas de campaña de Sol: "Guardad energías. Nos vemos mañana en las calles. Queremos medidas reales por una vivienda justa, digna y de calidad. Que viva la lucha de la clase trabajadora, coño", ha dicho la artista multidisciplinar antes de que Guitarricadelafuente retomara el show con la energía de Port Pelegrí.

Tras Mil y una noches, el cantante ha bajado del escenario para bailar y cantar con Miguel Bernardeau y Carlos González, dos de sus compañeros del reperto de La bola negra que han arrancado gritos eufóricos del público.

Después ha interpretado Quién teme a la máquina? con varios versos añadidos en honor al último concierto de la gira: "¿Quién se viene? / Hoy termina Spanish Leather / Pa' verte en Madrid / Spanish Leather / Se nos pira tan rápido", ha cantado visiblemente emocionado.

Y así ha llegado la presentación de Guantanamera: "Es una de las últimas canciones que quiero cantaros esta noche. Es muy especial para mí. Siempre he dicho que, sin ella, no estaría cantando aquí para todos vosotros. Esta va para el lugar del que vengo, para todos los de mi pueblo [Las Cuevas de Cañart] que están aquí esta noche. Me gustaría que cantásemos esta canción como uno. Os quiero mucho, Madrid", ha dicho antes de sentarse en una silla con el respaldo torcido, desde donde ha interpretado el tema a guitarra ante las linternas del público.

La niebla ha vuelto a multiplicarse durante Tramuntana, una de las canciones más especiales de Spanish Leather para la que Guitarricadelafuente se ha fundido en un traje. La letra pide dejarse llevar por "las corrientes", y eso es precisamente lo que han hecho sus fans durante otro de los temas más esperados de la noche: BABIECA!, el cual ha convertido el Movistar Arena en toda una fiesta.

"¡Hasta siempre, Madrid! Se acabó. ¿Y ahora qué?", ha dicho Guitarricadelafuente una vez terminado el concierto y, por ende, la gira. En ese momento, el público ha roto en gritos para pedir "otra" canción, y el cantante ha caído en la tentación de improvisar un último tema, alargando así la duración prevista del show. Lo ha hecho, cómo no, con la guitarra a cuestas al ritmo de Sixtinain.

Tras poco más de una hora y media de concierto, Guitarricadelafuente ha abandonado el escenario. "Me cuesta mucho decir adiós", había dicho apenas tres minutos antes. Al público también le ha costado decir adiós a un espectáculo donde los prejuicios no han tenido cabida y donde la sensibilidad ha demostrado ser compatible con la sensualidad.