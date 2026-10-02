Concierto de Shakira en Madrid hoy viernes: horario, cómo llegar a Macondo Park, accesos, invitados y setlist

Después de unos días de descanso, Shakira vuelve este fin de semana a Macondo Park para reunirse de nuevo con sus fans.

Este viernes 2 de octubre se celebra el séptimo concierto de la colombiana en la capital y los ojos están puestos en el parte meteorológico. Nos enfrentamos a un fin de semana de lluvias y muchos se preguntan qué pasará con este show (y los siguientes) si las previsiones no fallan. ¿Se cancelarán los conciertos?

Los más de 150.000 fans con entradas para las citas del viernes, sábado y domingo se hacen esta pregunta y por ahora la respuesta es que la organización no tiene intención de cancelar. De momento el plan es repartir chubasqueros si llueve y seguir adelante con los horarios establecidos el fin de semana anterior, aunque no se descartan cambios de última hora si la situación meteorológica empeora y piden que nos mantengamos atentos a sus RRSS por si se produce algún cambio. 👇

Recomendamos prestar atención a nuestros canales oficiales para cualquier aviso o modificación de la programación por el temporal. Por lo pronto, ¡nos vemos en la pista de baile!

De momento, el plan es seguir y aquí tienes toda la información práctica para que disfrutes sin problemas del séptimo concierto de Shakira en Madrid. Descubre los detalles sobre el horario, los accesos del recinto, las mejores rutas para llegar en transporte público, el setlist de canciones y más.

Horario del concierto de Shakira en Madrid

Desde el viernes 25 de septiembre, el público puede acceder a Macondo Park desde las 13:00 horas y puede permanecer en este espacio hasta las 00:15 horas. Esto significa que el recinto está abierto durante algo más de 12 horas.

Apertura de puertas y de pabellones - 13:00 horas

Inicio del concierto de Shakira - 20:30 horas

Fin del concierto de Shakira - 23:00 horas

Fin de las actividades - 00:15 horas

Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media.

Dónde está el Estadio Shakira

El Estadio Shakira está ubicado en el barrio madrileño de Villaverde, a 14 kilómetros del centro. El espacio forma parte de Macondo Park, un parque diseñado exclusivamente para la residencia de conciertos de Shakira que se encuentra en el Iberdrola Music —este enlace te lleva a su ubicación en el Google Maps—. En este recinto también se organizan festivales como el Mad Cool o el Iberdrola Music Festival, por lo que en realidad es un descampado que se reconstruye para cada evento.

Ubicación del Iberdrola Music | Google Maps

Cómo llegar al Estadio Shakira

A continuación, recopilamos toda la información para llegar al recinto en transporte público, ya que no se recomienda acceder en coche privado por los cortes de tráfico y para evitar aglomeraciones:

Metro. La parada más cercana es Villaverde Alto (Línea 3), que se encuentra a 20 minutos andando del recinto. No se ampliará el horario de Metro, por lo que el último servicio es a las 01:30 horas.

La parada más cercana es (Línea 3), que se encuentra a 20 minutos andando del recinto. No se ampliará el horario de Metro, por lo que el último servicio es a las 01:30 horas. Cercanías. Hay dos paradas cerca del recinto: Villaverde Alto (Líneas C-4 y C-5) y San Cristóbal Industrial (Línea C-3). En este caso, tampoco se amplía el horario del servicio.

Hay dos paradas cerca del recinto: (Líneas C-4 y C-5) y (Línea C-3). En este caso, tampoco se amplía el horario del servicio. Autobuses . Hay cuatro líneas para llegar a los alrededores: 22, 79, T41 y N14.

. Hay cuatro líneas para llegar a los alrededores: Taxi y VTC . Aunque es la opción más cara, también es la vía más rápida para llegar. En los alrededores del recinto hay puntos de recogida para coger taxi o VTC. Sigue las indicaciones de los carteles para llegar a cada lugar.

Para la vuelta, la organización dispone de autobuses lanzaderas gratuitas con salida desde Gran Vía de Villaverde hasta Legazpi y Atocha. Las plazas son limitadas y estos son los horarios de frecuencias:

De 23:00 a 00:00 - cada 10 minutos

De 00:00 a 01:00 - cada 7,5 minutos

De 01:00 a 02:00 - cada 15 minutos

Accesos y mapa del Macondo Park

Hay dos accesos al recinto ubicados en la calle Laguna Dalga. El acceso general está justo en el medio de Macondo Park. Es fácil reconocerlo porque tiene ocho grandes puertas de colores. Por su parte, el acceso VIP, PMR y Hospitality se sitúa unos pocos pasos a su derecha —mirando de cara al recinto—. Si tienes alguna duda, puedes seguir las indicaciones de la cartelería o preguntar a los trabajadores del recinto.

En la imagen inferior, consulta el mapa completo de Macondo Park:

Así es el Macondo Park por dentro

En Europa FM accedimos el pasado miércoles 16 de septiembre al Estadio Shakira. Se trata de un espacio ambicioso, definido desde Live Nation como un "mundo nunca visto", que cuenta con 150.000 metros cuadrados, unos 10.000 trabajadores directos y 16 meses de planificación.

Aparte del auditorio, donde se llevará a cabo el concierto de la colombiana, Macondo Park tiene ocho pabellones dedicados a una actividad diferente: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).

Macondo Park y Shakira | Europa Press y Getty Images

Los invitados de hoy viernes 2

Para este domingo, Shakira cuenta con varios invitados en cada pabellón:

La Sala : Amaia, Aria Vega, Ortiga, Vei Habache y You Wanted a hit!

: Amaia, Aria Vega, Ortiga, Vei Habache y You Wanted a hit! La Biblioteca : Elisabeth Benavent, Iria G. Parente y Selene M. Pascual y Lydia Cacho y María Roig

: Elisabeth Benavent, Iria G. Parente y Selene M. Pascual y Lydia Cacho y María Roig El Taller: Bego Martín

Setlist de canciones de Shakira en Madrid

Los conciertos de Shakira en Madrid cuentan con un diverso repertorio de 29 canciones, ordenadas de la siguiente manera:

La fuerte

GIRL LIKE ME

Las de la intuición / Estoy aquí

Empire / Inevitable

Si te vas

Te felicito

TQG

Don't Bother

Can't Remember to Forget You

Acróstico

Copa vacía

La bicicleta

La tortura

Hips Don't Lie

Chantaje

Loca

Soltera

Última

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

Antología

Te dejo Madrid

Suerte (Whenever, Wherever)

Dai Dai

Waka Waka (Esto es África)

Loba

BZRP Music Sessions #53

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