Concierto de Shakira en Madrid hoy viernes: horario, cómo llegar a Macondo Park, accesos, invitados y setlist
Con los ojos puestos en el parte meteorológico, Shakira se enfrenta este viernes al séptimo concierto de su residencia europea en Madrid. Más de 50.000 fans se acercarán a Macondo Park para disfrutar de su música en directo y de las actividades paralelas. Si eres uno de ellos, apunta los horarios, accesos del recinto, las mejores rutas para llegar y el setlist.
Autobús, metro, cercanías o taxi: cómo llegar al Estadio Shakira en Madrid
¿Quién actúa este viernes en Macondo Park? Los artistas de La Sala de Shakira
Después de unos días de descanso, Shakira vuelve este fin de semana a Macondo Park para reunirse de nuevo con sus fans.
Este viernes 2 de octubre se celebra el séptimo concierto de la colombiana en la capital y los ojos están puestos en el parte meteorológico. Nos enfrentamos a un fin de semana de lluvias y muchos se preguntan qué pasará con este show (y los siguientes) si las previsiones no fallan. ¿Se cancelarán los conciertos?
Los más de 150.000 fans con entradas para las citas del viernes, sábado y domingo se hacen esta pregunta y por ahora la respuesta es que la organización no tiene intención de cancelar. De momento el plan es repartir chubasqueros si llueve y seguir adelante con los horarios establecidos el fin de semana anterior, aunque no se descartan cambios de última hora si la situación meteorológica empeora y piden que nos mantengamos atentos a sus RRSS por si se produce algún cambio. 👇
Recomendamos prestar atención a nuestros canales oficiales para cualquier aviso o modificación de la programación por el temporal. Por lo pronto, ¡nos vemos en la pista de baile!
De momento, el plan es seguir y aquí tienes toda la información práctica para que disfrutes sin problemas del séptimo concierto de Shakira en Madrid. Descubre los detalles sobre el horario, los accesos del recinto, las mejores rutas para llegar en transporte público, el setlist de canciones y más.
Horario del concierto de Shakira en Madrid
Desde el viernes 25 de septiembre, el público puede acceder a Macondo Park desde las 13:00 horas y puede permanecer en este espacio hasta las 00:15 horas. Esto significa que el recinto está abierto durante algo más de 12 horas.
- Apertura de puertas y de pabellones - 13:00 horas
- Inicio del concierto de Shakira - 20:30 horas
- Fin del concierto de Shakira - 23:00 horas
- Fin de las actividades - 00:15 horas
Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media.
Dónde está el Estadio Shakira
El Estadio Shakira está ubicado en el barrio madrileño de Villaverde, a 14 kilómetros del centro. El espacio forma parte de Macondo Park, un parque diseñado exclusivamente para la residencia de conciertos de Shakira que se encuentra en el Iberdrola Music —este enlace te lleva a su ubicación en el Google Maps—. En este recinto también se organizan festivales como el Mad Cool o el Iberdrola Music Festival, por lo que en realidad es un descampado que se reconstruye para cada evento.
Cómo llegar al Estadio Shakira
A continuación, recopilamos toda la información para llegar al recinto en transporte público, ya que no se recomienda acceder en coche privado por los cortes de tráfico y para evitar aglomeraciones:
- Metro. La parada más cercana es Villaverde Alto (Línea 3), que se encuentra a 20 minutos andando del recinto. No se ampliará el horario de Metro, por lo que el último servicio es a las 01:30 horas.
- Cercanías. Hay dos paradas cerca del recinto: Villaverde Alto (Líneas C-4 y C-5) y San Cristóbal Industrial (Línea C-3). En este caso, tampoco se amplía el horario del servicio.
- Autobuses. Hay cuatro líneas para llegar a los alrededores: 22, 79, T41 y N14.
- Taxi y VTC. Aunque es la opción más cara, también es la vía más rápida para llegar. En los alrededores del recinto hay puntos de recogida para coger taxi o VTC. Sigue las indicaciones de los carteles para llegar a cada lugar.
Para la vuelta, la organización dispone de autobuses lanzaderas gratuitas con salida desde Gran Vía de Villaverde hasta Legazpi y Atocha. Las plazas son limitadas y estos son los horarios de frecuencias:
- De 23:00 a 00:00 - cada 10 minutos
- De 00:00 a 01:00 - cada 7,5 minutos
- De 01:00 a 02:00 - cada 15 minutos
Accesos y mapa del Macondo Park
Hay dos accesos al recinto ubicados en la calle Laguna Dalga. El acceso general está justo en el medio de Macondo Park. Es fácil reconocerlo porque tiene ocho grandes puertas de colores. Por su parte, el acceso VIP, PMR y Hospitality se sitúa unos pocos pasos a su derecha —mirando de cara al recinto—. Si tienes alguna duda, puedes seguir las indicaciones de la cartelería o preguntar a los trabajadores del recinto.
En la imagen inferior, consulta el mapa completo de Macondo Park:
Así es el Macondo Park por dentro
En Europa FM accedimos el pasado miércoles 16 de septiembre al Estadio Shakira. Se trata de un espacio ambicioso, definido desde Live Nation como un "mundo nunca visto", que cuenta con 150.000 metros cuadrados, unos 10.000 trabajadores directos y 16 meses de planificación.
Aparte del auditorio, donde se llevará a cabo el concierto de la colombiana, Macondo Park tiene ocho pabellones dedicados a una actividad diferente: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).
Los invitados de hoy viernes 2
Para este domingo, Shakira cuenta con varios invitados en cada pabellón:
- La Sala: Amaia, Aria Vega, Ortiga, Vei Habache y You Wanted a hit!
- La Biblioteca: Elisabeth Benavent, Iria G. Parente y Selene M. Pascual y Lydia Cacho y María Roig
- El Taller: Bego Martín
Setlist de canciones de Shakira en Madrid
Los conciertos de Shakira en Madrid cuentan con un diverso repertorio de 29 canciones, ordenadas de la siguiente manera:
- La fuerte
- GIRL LIKE ME
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Si te vas
- Te felicito
- TQG
- Don't Bother
- Can't Remember to Forget You
- Acróstico
- Copa vacía
- La bicicleta
- La tortura
- Hips Don't Lie
- Chantaje
- Loca
- Soltera
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Te dejo Madrid
- Suerte (Whenever, Wherever)
- Dai Dai
- Waka Waka (Esto es África)
- Loba
- BZRP Music Sessions #53
Todas las fechas de conciertos de Shakira en Madrid
- Viernes, 18 de septiembre de 2026
- Sábado, 19 de septiembre de 2026
- Domingo, 20 de septiembre de 2026
- Viernes, 25 de septiembre de 2026
- Sábado, 26 de septiembre de 2026
- Domingo, 27 de septiembre de 2026
- Viernes, 2 de octubre de 2026
- Sábado, 3 de octubre de 2026
- Domingo, 4 de octubre de 2026
- Viernes, 9 de octubre de 2026
- Sábado, 10 de octubre de 2026
- Domingo, 11 de octubre de 2026