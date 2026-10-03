Guitarricadelafuente emociona al cantar 'La nieve' por primera vez en directo en Madrid

Guitarricadelafuente está de moda, y así lo han demostrado las 17.000 personas que han hecho vibrar el Movistar Arena de Madrid este viernes 2 de octubre. El artista ha puesto fin a su exitosa gira Spanish Leather Tour con este último concierto, el cual ha celebrado justo en el mejor momento de su carrera.

Este fin de etapa coincide con el inicio de otro, pues apenas hace una semana se estrenó La bola negra, la segunda película de Javier Ambrossi y Javier Calvo donde debuta como actor interpretando a Sebastián, un trompetista homosexual que se une al bando nacional por supervivencia.

Pero, aparte de actuar, Guitarricadelafuente también canta a través de La nieve, la canción original de La bola negra, creada por él mismo junto a Raül Refree y Lucas Durán. Muchos fans estaban esperando que el artista interpretara por primera vez en directo este tema en Madrid, al ser este concierto el primero que celebra tras el estreno de la película. Y eso es precisamente lo que ha hecho.

Con niebla sobre el escenario, Guitarricadelafuente ha interpretado esta emotiva composición inspirada en Federico García Lorca tocando la trompeta, símbolo inequívoco de su personaje en la película.

Guitarricadelafuente en Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

Canción inspirada en 'El amor duerme en el pecho del poeta'

"Quería que La nieve naciera del mismo lugar emocional que los personajes de la película", explicó Guitarricadelafuente hace días. "Me inspiré en la última carta de Federico García Lorca y también en mi personaje, Sebastián. Pensé en todo aquello que nunca llegó a expresar. Tuve que habitar primero ese universo como actor para encontrar la inspiración necesaria para escribir la canción".

Guitarricadelafuente se refiere al poema El amor duerme en el pecho del poeta, que en la película ejerce como la última carta escrita por Lorca a Rafael Rodríguez Rapún, un actor de La Barraca al que da vida Miguel Bernadeau en La bola negra. Estos versos pertenecen a los Sonetos del amor oscuro y, generalmente, se atribuyen a la relación amorosa de Lorca con Rapún. "Norma que agita igual carne y lucero / traspasa ya mi pecho dolorido / y las turbias palabras han mordido / las alas de tu espíritu severo", reza la segunda estrofa del soneto.

La bola negra denuncia el silencio que vivieron las personas queer y, en particular, los hombres homosexuales antes y durante la guerra civil española. Y ese mismo silencio lo retrata Guitarricadelafuente en su canción: "Llego a la nieve / Mira, qué tontería / Arden las turbias palabras que nunca prendí", canta, reproduciendo las "turbias palabras" escritas por Lorca en su poema.

Guitarricadelafuente: "Fue un trabajo difícil respetar la película y acompañar las imágenes de la manera más fiel posible"

Según contó Guitarricadelafuente a Deadline, el artista compuso la canción cuando estaban terminando la película. En ese instante, la "melodía comenzó a aparecer". "La última pieza que es leída al final de la película me inspiró a escribir La nieve", explicó sobre el poema de Lorca. "En su simbología, representa el final de un viaje y suena en un momento catártico", añadió.

Letra de 'La nieve'

Guardo el deseo en un camafeo

Reliquia, imperio andaluz

Espero el instante de esta tierra gigante

De hacerte un destello de luz

No pestañeo

Mira, qué tontería

Arden las turbias palabras que nunca prendí

Y tú

-

Llego el primero donde arden mil fuegos

De carne y lucero es mi cruz

Mira de frente, como hacía a los veinte

Y quién no le teme al sol

Llego a la nieve

Mira, qué tontería

Arden las turbias palabras que nunca prendí

Y tú