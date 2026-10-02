Todas las versiones de David Bisbal en su disco 'Eternos': de Raphael a Julio Iglesias

Eternos es el nuevo álbum de David Bisbal, donde el artista versiona 10 canciones para rendir homenaje a aquellos cantantes de los años 70 y 80 que para él "formaron la época dorada del pop romántico", asegura en una entrevista con EFE.

"Personalmente, creo que esta música va a volver, que tiene que volver, porque es la música en su máxima expresión, en la calidad musical, en las armonías y las melodías, a la hora de descifrar una letra y de cantarla. Porque se canta, se sufre, se llora y se cuenta. No hay una inteligencia artificial que pueda llegar a ese sentido. Debería pasar más por la inteligencia emocional", reflexiona.

David Bisbal saldrá de gira con este disco por España en 2027. Las primeras fechas van desde el 22 de mayo hasta el 9 de septiembre.

'Vivir así es morir de amor' - Camilo Sesto

'Adoro' - Armando Manzanero

'Frente a frente' - Jeanette

'Te quiero, te quiero' - Nino Bravo

'Abrázame muy fuerte' - Juan Gabriel

'Qué sabe nadie' - Raphael

'Amor eterno' - Juan Gabriel

Rocío Durcal

'Quijote' - Julio Iglesias

'El amar y el querer' - José José

'Aquellas pequeñas cosas' - Joan Manuel Serrat