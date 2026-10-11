Las impresionantes imágenes aéreas del concierto de Sebastián Yatra en Madrid por el Día de la Hispanidad

Sebastián Yatra, en el concierto del 10 de octubre de 2026 en Madrid | Gtresonline

Sebastián Yatra colapsó el centro de Madrid este sábado 10 de octubre con su concierto gratuito por el Día de la Hispanidad.

El cantante colombiano se dio un baño de masas durante el show que se prolongó durante una hora y media y en el que se movió entre el público para interpretar algunos de sus temas más conocidos.

El concierto en la Plaza de España, que llenó también las calles de los alrededores, fue un repaso de sus grandes éxitos, entre los que no faltaron Tacones rojos, Vagabundo, Sutra, Cómo mirarte, Cristina o Energía bacana.

Sebastián Yatra hizo vibrar a los asistentes concentrados en la zona que dejaron imágenes aéreas tan impresionantes como esta.

El concierto enmarcado en el marco del Festival de la Hispanidad 2026, coincide con la celebración de los diez años de Traicionera, una de las canciones que impulsó su proyección internacional, y el nuevo logro de Robarte un Beso, su colaboración con Carlos Vives que se acerca a los 2 mil millones de reproducciones en YouTube.

Tras esta cita, al cantante le espera una semana de descanso antes de viajar a Sevilla para actuar el próximo 17 de noviembre en la primera edición del Festival Jardines de las Delicias en Sevilla.