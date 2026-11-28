Después de estrenar La Maketa, Estopa celebra su primer concierto este sábado 28 de noviembre en el Roig Arena de Valencia con todas las entradas agotadas. Se trata de un espectáculo único, pues los hermanos Muñoz no volverán a celebrar un concierto hasta el inicio de su Gira de la MKT, que tendrá lugar entre junio y julio de 2027 en grandes estadios de Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid.

Si conseguiste entrada para este concierto, echa un vistazo a toda la información práctica del evento sobre el horario, las puertas de entrada, cómo llegar al Roig Arena, el posible repertorio de canciones y la política de acceso.

Horario de Estopa en Valencia

Según los datos oficiales, este es el horario del concierto de Estopa en Valencia:

Apertura de puertas - 18:30

Actuación de Mafalda Cardenal (telonera) - 19:45

Inicio del concierto de Estopa - 21:15

Se desconoce a qué hora terminará el concierto, pero es probable que el show ronde las dos horas.

Puertas de acceso

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Estopa por una puerta u otra:

Puerta C1 - Sectores 104-108

- Sectores 104-108 Puerta C2 - Sectores 301-323

- Sectores 301-323 Puerta H - Sectores 101-103 y Sectores 109-122

- Sectores 101-103 y Sectores 109-122 Puerta K - PMR

- PMR Puertas D1 y D7 - Pista

Cómo llegar al Roig Arena

Hay varias formas de llegar al Roig Arena:

Bus - Las líneas de la EMT para llegar al Roig Arena son: L7, L13, L14, L35 y L99.

- Las líneas de la EMT para llegar al Roig Arena son: L7, L13, L14, L35 y L99. Taxi - La parada más próxima al recinto está en la Avenida de Antonio Ferrandis, junto a la puerta E.

- La parada más próxima al recinto está en la Avenida de Antonio Ferrandis, junto a la puerta E. Tranvía - Hay que coger la línea 10 hasta llegar a la parada Quatre Carreres.

- Hay que coger la línea 10 hasta llegar a la parada Quatre Carreres. Coche - Se puede acceder en vehículo privado y aparcar el coche en el Mapfre Parking Roig Arena (se recomienda pagar previamente a través de la app).

Setlist de Estopa

Se desconoce cuál es el repertorio exacto para el concierto de Estopa en Valencia. Sin embargo, en una entrevista con Europa FM, los hermanos Muñoz desvelaron que en el Roig Arena solo tocarán una canción del primer CD de La Maketa: Bicho raro. "Será un concierto de la gira pasada, no de la nueva. Este es un concierto aislado, solitario", nos contaron.

Para hacernos una idea, es posible echar un vistazo al repertorio de su reciente espectáculo en Andorra la Vella, celebrado el pasado 13 de noviembre en colaboración con AuronPlay. Allí interpretaron las siguientes canciones:

Bossanova

Paseo

Tragicomedia

Destrangis in the Night

Ya no me acuerdo

Vino tinto

Bongosero

Tu calorro

La raja de tu falda

Pastillas de freno

Bicho raro

Cacho a cacho

Incendio

Demonios

Me falta el aliento

Me quedaré

Cuando cae la luna

El del medio de los chichos

Hemicraneal

Como Camaró

Bebida, comida y objetos prohibidos

Según informa el Roig Arena en su página web, la política de bebidas es estricta: "Solo se permite el acceso con agua en envases de plástico, papel laminado o similares, preferiblemente reciclables o reutilizables, sin tapón y con una capacidad máxima de 50 cl (botella pequeña)". En cuanto a la comida, "debe estar envasada y no en recipientes rígidos (de metal, vidrio, cerámica o materiales similares), y no debe requerir el uso de cubiertos".

Además, hay una larga lista de objetos prohibidos con los que no se puede acceder al Roig Arena: