Concierto de Estopa en Valencia: horario, cómo llegar al Roig Arena, puertas de acceso y setlist
Estopa celebra este sábado 28 de noviembre su esperado show en el Roig Arena de Valencia; un concierto "aislado" que no forma parte de la gira de La Maketa. Si tienes entrada, consulta toda la información práctica sobre el horario, los accesos al recinto o el posible repertorio.
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Después de estrenar La Maketa, Estopa celebra su primer concierto este sábado 28 de noviembre en el Roig Arena de Valencia con todas las entradas agotadas. Se trata de un espectáculo único, pues los hermanos Muñoz no volverán a celebrar un concierto hasta el inicio de su Gira de la MKT, que tendrá lugar entre junio y julio de 2027 en grandes estadios de Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid.
Si conseguiste entrada para este concierto, echa un vistazo a toda la información práctica del evento sobre el horario, las puertas de entrada, cómo llegar al Roig Arena, el posible repertorio de canciones y la política de acceso.
Horario de Estopa en Valencia
Según los datos oficiales, este es el horario del concierto de Estopa en Valencia:
- Apertura de puertas - 18:30
- Actuación de Mafalda Cardenal (telonera) - 19:45
- Inicio del concierto de Estopa - 21:15
Se desconoce a qué hora terminará el concierto, pero es probable que el show ronde las dos horas.
Puertas de acceso
Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Estopa por una puerta u otra:
- Puerta C1 - Sectores 104-108
- Puerta C2 - Sectores 301-323
- Puerta H - Sectores 101-103 y Sectores 109-122
- Puerta K - PMR
- Puertas D1 y D7 - Pista
Cómo llegar al Roig Arena
Hay varias formas de llegar al Roig Arena:
- Bus - Las líneas de la EMT para llegar al Roig Arena son: L7, L13, L14, L35 y L99.
- Taxi - La parada más próxima al recinto está en la Avenida de Antonio Ferrandis, junto a la puerta E.
- Tranvía - Hay que coger la línea 10 hasta llegar a la parada Quatre Carreres.
- Coche - Se puede acceder en vehículo privado y aparcar el coche en el Mapfre Parking Roig Arena (se recomienda pagar previamente a través de la app).
Setlist de Estopa
Se desconoce cuál es el repertorio exacto para el concierto de Estopa en Valencia. Sin embargo, en una entrevista con Europa FM, los hermanos Muñoz desvelaron que en el Roig Arena solo tocarán una canción del primer CD de La Maketa: Bicho raro. "Será un concierto de la gira pasada, no de la nueva. Este es un concierto aislado, solitario", nos contaron.
Para hacernos una idea, es posible echar un vistazo al repertorio de su reciente espectáculo en Andorra la Vella, celebrado el pasado 13 de noviembre en colaboración con AuronPlay. Allí interpretaron las siguientes canciones:
- Bossanova
- Paseo
- Tragicomedia
- Destrangis in the Night
- Ya no me acuerdo
- Vino tinto
- Bongosero
- Tu calorro
- La raja de tu falda
- Pastillas de freno
- Bicho raro
- Cacho a cacho
- Incendio
- Demonios
- Me falta el aliento
- Me quedaré
- Cuando cae la luna
- El del medio de los chichos
- Hemicraneal
- Como Camaró
Bebida, comida y objetos prohibidos
Según informa el Roig Arena en su página web, la política de bebidas es estricta: "Solo se permite el acceso con agua en envases de plástico, papel laminado o similares, preferiblemente reciclables o reutilizables, sin tapón y con una capacidad máxima de 50 cl (botella pequeña)". En cuanto a la comida, "debe estar envasada y no en recipientes rígidos (de metal, vidrio, cerámica o materiales similares), y no debe requerir el uso de cubiertos".
Además, hay una larga lista de objetos prohibidos con los que no se puede acceder al Roig Arena:
- "Cualquier tipo de arma u objeto que pueda producir los mismos efectos, como elementos afilados o cortantes; así como bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos inflamables, que produzcan humo o corrosivos y dispositivos pirotécnicos.
- Cualquier objeto que el personal de seguridad del operador considere susceptible de ser utilizado como proyectil o lanzado, o que supere los 500 gramos o los 500 mililitros de volumen.
- Pelotas de tenis, pelotas de golf, balones de fútbol, rollos de papel higiénico y artículos similares que podrían suponer un riesgo para la seguridad durante el evento.
- Objetos grandes como maletas, cajas, paraguas no plegables, cascos de motocicleta o scooter, cochecitos de bebé, etc., o cualquier objeto que (i) pueda obstruir la evacuación, (ii) pueda usarse como arma o proyectil, o (iii) pueda interrumpir el funcionamiento normal del evento, quedan a discreción del personal de seguridad del Organizador. Solo se permiten mochilas o bolsos pequeños con una capacidad máxima de 25 litros.
- Se prohíben pancartas, banderas, símbolos u otros letreros con mensajes que inciten a la violencia, sean ofensivos, contengan amenazas o insultos, o discriminen a una persona o grupo por motivos de nacimiento, raza o etnia, discapacidad, religión o creencias personales, sexo u orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social. Asimismo, se prohíben los artículos que atenten contra la dignidad de las personas o instituciones, públicas o privadas, o que muestren un claro desprecio hacia los participantes del evento, especialmente aquellos que ataquen el honor, la privacidad o la imagen del Organizador y sus asociados.
- Pancartas, banderas, símbolos u otros letreros que superen el tamaño A3. No se permiten postes ni soportes rígidos bajo ninguna circunstancia.
- Se prohíbe el uso de equipos fotográficos o de vídeo profesionales, cámaras de televisión, micrófonos profesionales, tabletas, ordenadores portátiles y/o dispositivos similares sin la autorización previa del Organizador. Queda prohibida la transmisión, reproducción o distribución a terceros de cualquier imagen o sonido del evento.
- Sustancias ilegales, drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o en general, cualquier cosa que pueda suponer un riesgo para la integridad de las personas o la propiedad dentro de las instalaciones del Roig Arena, incluidos los productos de CBD.
- Cualquier otro elemento u objeto prohibido por ley o reglamento".