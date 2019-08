Instagram se rinde ante el espectacular desnudo de Amaia para la portada de su disco 'Pero no pasa nada'

La sesión de fotos que la cantante ha protagonizado para conseguir la portada de 'Pero no pasa nada' ha causado sensación en las redes, donde ya se respira inquietud por este primer disco de Amaia , que saldrá a la venta el próximo 20 de septiembre.

Levitando y despojada de cualquier cosa material. Así aparece Amaia en la portada del que será su primer disco, bautizado 'Pero no pasa nada', una frase muy recurrente en el vocabulario de la pamplonica y con la que parece querer restar importancia a la expectación que ha generado tras su salida de OT. Porque efectivamente 'no pasa nada' si este primer disco de Amaia no gusta al gran público. A Amaia todavía le quedan muchas cosas que vivir, contar y cantar.

La portada de este primer gran proyecto rezuma pulcritud, verdad, con una composición visual muy alejada de lo que la industria nos tiene acostumbrados: primeros planos del cantante en cuestión excesivamente retocados, con poses artificiales y casi vacías. Pero Amaia no. Amaia ha dado significado a cada detalle del disco, desde la portada hasta los vídeos, pasando por el listado de canciones, que se pueden encontrar alineadas, discretas y ordenadas en la parte superior de la portada.

Sin lugar a dudas, la música es arte, y el arte no son sólo un par de canciones. Es un todo.