Jennifer Lopez comparte un adelanto de 'Midnight Trip To Vegas', su nueva canción

Hoy 18 de julio hemos podido escuchar parte del nuevo álbum de Jennifer Lopez, This is me… Now. A finales de 2022 ya anunció que estaba trabajando en un nuevo disco y a pocos días de lanzar el álbum, la cantante ha publicado un tweet que te lleva a un pequeño adelanto de Midnight Trip To Vegas, una canción que estará incluida en el álbum y que está dirigida a Ben Affleck.

La publicación está acompañada de una imagen de la cantante llevando un elegante vestido con cristales y de un mensaje para su marido, Ben Affleck. "Un año desde nuestro viaje a medianoche a Las Vegas. Id a la web para una sorpresa especial".

Para celebrar su aniversario, el link en el tweet de JLO también disponible en su perfil de Instagram, nos lleva a los primeros 20 segundos de la canción que trata sobre su boda en Las Vegas. La romántica oda sobre la ceremonia comienza de la siguiente manera:

“Siempre soñé que encontraría a alguien como tú/ Nos estamos ahogando/ En arreglos de orquídeas/ Vestidos y pasteles/ ¿Y si está lloviendo, sí?/ ¿Es esto con lo que hemos estado soñando?/ Está lleno de familias y agentes/ Reservas de habitaciones/ Qué destino/ Helicópteros Paps/ Evento de todos los tiempos/ Atrapados en la matrix".

Segundas oportunidades

Jennifer se ha inspirado en su relación con Ben Affleck para componer This is me..Now , al igual que hizo hace 20 años con This is me…Then. Esta pareja empezó su relación en 2002 y en noviembre de ese mismo año se prometieron. Pospusieron la boda a septiembre de 2003 pero unos días antes de que tuviese lugar la ceremonia rompieron.

En 2021 se reconciliaron de nuevo y un año después, el 17 de julio de 2022, esta vez sí, se casaron.