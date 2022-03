Jennifer Lopez rechazó 'SloMo' antes de que llegase a Chanel

La primera vez que pudimos escuchar a Chanel interpretando SloMo, y sobre todo cuando vimos por primera vez la puesta en escena en el Benidorm Fest, no fueron pocos a los que el tema les recordó a Jennifer Lopez. Y no iban desencaminados.

Arjen Thonen, uno de los compositores de SloMo, ha explicado el proceso de creación de la canción en el diario neerlandés BD. Keith Richards —batería de Will.i.am y otro de los compositores de SloMo junto a Leroy Sánchez, Ibere Fortes y Maggie Szabo— le dijo a Thonen que Jennifer Lopez estaba buscando nuevo material para su nuevo trabajo.

En ese mismo momento, Arjen se puso manos a la obra y empezó a componer las primeras estrofas de SloMo: "Al final del día tenía una especie de canción Welcome to Miami. Más Will Smith que Jennifer López. Luego continué espontáneamente por la noche y así salió SloMo".

Thonen le envió la maqueta al equipo de Jennifer Lopez, con letra de la cantante y compositora canadiense Maggie Szabo. Sin embargo, después de que el compositor neerlandés no obtuviese respuesta por parte del equipo de la artista de origen puertorriqueño, decidió darle una segunda oportunidad al tema.

"Keith Harris me escribió diciendo que estaban buscando una canción al estilo de Jennifer Lopez en España para competir en Eurovisión", ha explicado Thonen al mencionado diario. Aunque en un primer momento no estaba muy convencido, Harris le insistió explicándole que Eurovisión es el evento musical más grande de Europa.

A partir de ahí, el resto de la historia ya la conoces: Chanel Terrero arrasó en el Benidorm Fest con SloMo y pretende hacer lo mismo el próximo 14 de mayo en Turín, Italia.

“Me alegro de que esta canción finalmente tenga un lugar tan agradable", ha declarado Thonen elogiando a Chanel, aunque no descarta volver a componer una canción para Jennifer Lopez si ésta se lo pide.