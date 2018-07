John Newman destapa la infidelidad de su chica a lo grande en 'Cheating'

Tras el éxito de Love me again, John Newman nos vuelve a soprender gratamente con su nuevo single Cheating. Para presentarlo ha rodado un videoclip donde vemos como su novia le es infiel al cantante y él la destapa de una manera original y con sangre fría.

John Newman, consciente de que le están engañando con otro, prepara en la azotea de enfrente de donde vive su pareja una actuación para cantarle el tema y desenmascararla: "We need to talk now baby, so serious thing alright you done some things so bad to me". Le canta John a su chica junto a unas enorme letras donde puede leerse 'cheating' (engaño).

