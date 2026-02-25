Juanes adelanta las colaboraciones de 'JuanesTeban', su nuevo disco

JuanesTeban llega el viernes 6 de marzo lleno de colaboraciones.

El cantante colombiano Juanes se ha unido a grandes artistas latinoamericanos en su undécimo álbum de estudio que se presenta como una profunda reflexión sobre su dualidad. Él es Juanes, pero también es Juan Esteban Aristizábal Vásquez.

"Es un retrato caleidoscópico de las muchas versiones que conviven dentro de mí", escribió el colombiano a principios de febrero al compartir la portada del disco, que llega con colaboraciones top, como él mismo ha confirmado en una nueva publicación en Instagram.

Juanes no da nombres, más allá del grupo colombiano Bomba Estéreo, con quien colabora en la canción Muérdeme, pero sí pistas.

"Tengo una amiga chilena que adoro, que me encanta, que soy fan. Creo que es de las voces más hermosas que tiene la música en español", dice sobre la artista que lo acompaña en una de las cumbias del disco.

Estaba componiendo una canción y me fui en un viaje para Rusia y cuando llego a Rusia inmediatamente me perdí así que me fui para Argentina, terminé en Buenos Aires y finalmente ahí pude terminar la canción. Está increíble", señala sobre su tema con los argentinos Conociendo Rusia.

"Una fiesta tremenda y de repente una mujer mexicana empezó a cantar con un sombrero blanco, estaba vestida muy colorida. Me giro al escenario y veo esta mujer cantando. Y digo Dios mío, quién es esta mujer, así que me acerqué. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo Soy de México ", cuenta sobre otra de las artistas del disco.

La hice con unos panas de Venezuela, los más cool. Si quieres ser cool por un ratito hago una canción con los panas de Venezuela y ya queda listo. Quien me entendió, me entendió. La canción es brutal porque es una cumbia reggae muy caribeña con un sonido vintage pero moderno", apunta sobre los otros artistas invitados del disco.

Juanes lanza el disco el 6 de marzo y unos días antes pasará por España. El domingo 1 de marzo se sube al escenario del Movistar Arena de Madrid con JuanesTeban Tour en un concierto en el que está previsto que se sume Aitana. Los dos artistas lo anunciaron en el mes de octubre. ¿Seguirán sus planes en marcha?